तमिल नाडू प्रीमियर लीग 2025 में बीती रात यानी 22 जून को सलेम स्पार्टन्स और डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच मुकाबला खेला गया था. इस टूर्नामेंट में आर अश्विन डिंडीगुल की कप्तानी कर रहे हैं और बैटिंग के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं स्टार मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने गेंद से नहीं बल्कि अपने बल्ले से कोहराम मचा दिया है. इतना ही नहीं उन्होंने 260 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए हारा हुआ मैच भी जिता दिया है. सोशल मीडिया पर वरुण का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

गेंद नहीं बल्कि बल्ले से वरुण ने मचाया कोहराम

डिंडीगुल ड्रैगन्स के खिलाफ सलेम स्पार्टन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 189 रनों का लक्ष्य दिया था. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए डिंडीगुल ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 192 रन बना दिए और 2 विकेट से मैच जीत लिया. इस मैच वरुण चक्रवर्ती ने 260 के स्ट्राइक-रेट से बैटिंग की और हारा हुआ मुकाबला जिता दिया.

VARUN CHAKARAVARTHY, THE FINISHER IN TNPL...!!!



- Dindigul needed 7 from 2 balls then Varun smashed 6 & 4 🤯pic.twitter.com/HOMpyK8U2W