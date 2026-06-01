Vaibhav Suryavanshi के सिर सजी ऑरेंज कैप, 15 साल के खिलाड़ी ने तोड़ा गिल-सुदर्शन का रिकॉर्ड

Orange Cap List 2026: वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीतकर शुभमन गिल और साई सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है. रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है. इससे पहले एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी जीती है. वहीं अब रजत पाटीदार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. लेकिन इन सब के बीच वैभव सूर्यवंशी ने अलग महफिल लूट ली है. उन्होंने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप अपने नाम किया है. साथ ही वैभव ने 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीतकर साई सुदर्शन और शुभमन गिल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन-सा रिकॉर्ड तोड़ा है.

कैसा रहा वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल 2026?

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 की 16 पारियों में 48.50 की औसत और 237.31 के स्टाइक रेट से 776 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 63 चौके और 72 छक्के भी ठोके हैं. आईपीएल के इतिहास में किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वैभव ने अपने नाम किया. इससे पहले क्रिस हेल 59 छक्कों के साथ पहले पायदान पर थे.

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी- 776

शुभमन गिल- 732

साई सुदर्शन- 722

विराट कोहली- 675

हेनरिक क्लासेन- 624

वैभव ने तोड़ा गिल और सुदर्शन का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने के मामले में साई सुदर्शन और शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा है. दरअसल, वैभव ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ऑरेंज कैप जीती है. वहीं शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने 23-23 साल की उम्र में सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी. ऐसे में अब वैभव ने गिल और सुदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हालांकि, अब ऐसा काफी मुश्किल होगा कि कोई वैभव का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा.

आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने 1000 रन भी पूरे कर लिए हैं. उन्होंने आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 440 गेंदों में ये कारनामा किया है. इससे पहले आंद्रे रसेल ने ये कारनामा 545 गेंदों में किया था. लेकिन वैभव ने करीब 100 गेंद पहले ही 1000 रन बना डाले हैं.

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