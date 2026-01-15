U19 World Cup 2026 में इतिहास रचने के करीब हैं Vaibhav Suryavanshi, ऐसा करने वाले बनेंगे नंबर-1 बल्लेबाज

Vaibhav Suryavanshi Sixes: टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर बनी रहेंगी. हालांकि वर्ल्ड कप में वैभव एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं और दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज आज से हो गया है और आज पहला मुकाबला भारत और यूएसए के बीच खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट की मेजबानी जिम्बाब्वे कर रहा है. इस इवेंट में सभी की नजरे टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर बनी रहेंगी. हालांकि वर्ल्ड कप में वैभव एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं और दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि वैभव किस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं.

इस रिकॉर्ड को कर सकते हैं अपने नाम

वैभव सूर्यवंशी सीमित ओवर क्रिकेट में तेजी से रन बनाने पर भरोसा रखते हैं और खूब छक्के-चौके लगाते हैं. ऐसे में वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में छक्कों की बारिश करते हुए नजर आ सकते हैं. अगर उन्होंने इस इवेंट में 20 छक्के लगा दिए, तो वो अंडर-19 वनडे क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. वैभव के खेल को देखते हुए 20 छक्के उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है और वो 2-3 गेम में ही ऐसा कर सकते हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने अंडर-19 क्रिकेट में साल 2024 में डेब्यू किया था और तब से लेकर अब तक केवल 18 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 80 छक्के लगाए हैं. हालांकि वैभव पहले ही सबसे ज्यादा छक्के पहले बल्लेबाज हैं. दूसरे नंबर पर बांग्लादेश के जावद अबरार है, जिन्होंने 51 छक्के लगाए हैं.

भारत और यूएएस की प्लेइंग इलेवन

यूएसए- साहिल गर्ग, अमरिन्दर गिल, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), ऋत्विक अप्पीदी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, ऋषभ शिम्पी, सबरीश प्रसाद और अदित कप्पा.

भारत- आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगलिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेन्द्रन और खिलान पटेल.

