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Duleep Trophy में ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी ने संभाली ईस्ट जोन की कमान, जानिए बीच मैच में क्यों हुआ ऐसा?

Vaibhav Suryavanshi Captain: वैभव सूर्यवंशी पहली बार सीनियर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में टीम के कप्तान बने हैं. दरअसल, दलीप ट्रॉफी 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जा रहा है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 30, 2026, 04:19 PM IST

Duleep Trophy में ईशान किशन की जगह वैभव सूर्यवंशी ने संभाली ईस्ट जोन की कमान, जानिए बीच मैच में क्यों हुआ ऐसा?

Vaibhav Suryavanshi (Photo X)

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भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पहली बार सीनियर फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में टीम के कप्तान बने हैं. दरअसल, दलीप ट्रॉफी 2026 का सेमीफाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जा रहा है. भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ईस्ट जोन टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन बीच मैच में वो चोटिल हो गए, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी को स्टैंड-इन को तौर पर कप्तानी सौंपी गई है. 

चोटिल हुए ईशान किशन

ईस्ट जोन टीम के मौजूदा उपकप्तान सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल के पहले दिन कप्तानी की जिम्मेदारी तब संभाली, जब नियमित कप्तान ईशान किशन मैदान से बाहर चले गए. सेंट्रल जोन की बल्लेबाजी के दौरान विकेटकीपिंग करते हुए किशन के दाहिने अंगूठे में चोट लग गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा.

कुछ देर के लिए कप्तान बने वैभव

ईस्ट जोन के कप्तान की जगह कुमार कुशाग्र ने विकेटकीपर की जिम्मेदारी संभाली, जबकि सूर्यवंशी ने कुछ समय के लिए जोनल टीम के स्टैंड-इन कप्तान की भूमिका निभाई. सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी में चर्चा का विषय रहे हैं. इस युवा खिलाड़ी ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में सिर्फ आठ रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने महज 11 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे.

अपनी गेंदबाजी पर क्या बोले वैभव सूर्यवंशी?

वैभव ने गेंदबाजी करने के अपने अनुभव को भी शेयर किया था. उन्होंने बीसीसीआई डोमेस्टिक द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में सूर्यवंशी ने कहा, "अगर आप किसी भी बल्लेबाज से पूछें, तो उन्हें हमेशा गेंदबाजी करना पसंद होता है. एक बल्लेबाज को हमेशा गेंदबाजी करने में मजा आता है और एक गेंदबाज को हमेशा बल्लेबाजी करने में उतना ही आनंद आता है. विरोधी टीम के विकेट नहीं गिर रहे थे, इसलिए मुझे दो या तीन ओवर गेंदबाजी करने के लिए कहा गया. ईशान किशन को लगा कि वो जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं विकेट लेने वाला खिलाड़ी हूं."

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