वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर और शाहिद आफरीदी जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा, तूफानी अर्धशतक लगाकर तोड़े ये रिकॉर्ड

इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया ने पहली बार वैभव सूर्यवंशी का तूफानी अंदाज देखा. उन्होंने जिम्बाब्वे के गेंजबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया. सूर्यवंशी ने चार छक्के और चार चौके जड़े.

वैभव सूर्यवंशी ने 18 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. (फोटो- IANS)

वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंदों में फिफ्टी जड़ी

सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने वैभव

15 साल और 118 दिन की उम्र में वैभव ने जड़ दिया पहला पचासा

India vs Zimbabwe: वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए इस मुकाबले में जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए थे. इसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए वैभव ने धमाकेदार पारी खेली और सिर्फ 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया. इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने कई कीर्तिमान भी अपने नाम किए.

सचिन-आफरीदी को पीछे छोड़ा

वैभव ने 19 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 50 रन की पारी खेली. ये अर्धशतक वैभव ने 15 साल और 118 दिन की उम्र में जड़ा. इस तरह वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने. वैभव, सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पहली बार 50 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने. सचिन ने ये कारनामा 16 साल 213 दिन की उम्र में किया था.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

15 साल 118 दिन - वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ZIM, हरारे, 2026 (T20I)

16 साल 213 दिन - सचिन तेंदुलकर (IND) बनाम PAK, फैसलाबाद, 1989 (टेस्ट)

16 साल 214 दिन - शाहिद अफ़रीदी (PAK) बनाम SL, नैरोबी, 1996 (ODI)

17 साल 39 दिन - मुश्ताक मोहम्मद (PAK) बनाम IND, कोलकाता, 1960 (टेस्ट)

17 साल 63 दिन - मोहम्मद अशरफ़ुल (BAN) बनाम SL, कोलंबो (SSC), 2001 (टेस्ट)



T20I में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी



वैभव सूर्यवंशी (IND), 15 साल 118 दिन, बनाम ZIM, हरारे, 2026

लुइस ब्रूस (जिब्राल्टर), 16 साल 56 दिन, बनाम माल्टा, अल्बेरगारिया, 2021

केविन चड्ढा (इंडोनेशिया), 16 साल 76 दिन बनाम स्वीडन, बाली, 2026

अलुसिन तुरे (सिएरा लियोन), 16 साल 89 दिन बनाम घाना, बेनोनी, 2023

तेनजिन राबगे (भूटान), 16 साल 118 दिन बनाम चीन, कुआलालंपुर, 2023

भारतीय गेंदबाजों का भी रहा दबदबा

इस मैच में जिम्बाब्वे की टीम टॉस गंवाकर पहले गेंदबाजी करने उतरी थी. जिम्बाब्वे की पूरी टीम भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई. तेज गेंदबाद मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को आउट किया. ऐसा करके मयंक यादव किसी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने.

इसके बाद बेन करन ने डियन मायर्स के साथ दूसरे विकेट के लिए टीम के खाते में 19 रन जुटाए, लेकिन महज 32 रन तक जिम्बाब्वे ने अपने 4 विकेट खो दिए. यहां से रेयान बर्ल ने वेस्ली मधेवेरे (39) के साथ पांचवें विकेट के लिए 32 रन जुटाकर टीम को 64 के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद मधेवेरे ने तादिवानाशे मारुमानी के साथ छठे विकेट के लिए 37 गेंदों में 57 रन जोड़कर टीम को किसी तरह शतक के पार पहुंचाया.

बर्ल 35 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मारुमानी ने 20 गेंदों में 3 बाउंड्री के साथ 27 रन की नाबाद पारी खेली. भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि शिवम दुबे और रवि बिश्नोई को 1-1 विकेट हाथ लगा.

भारत के लिए वैभव ने 50, कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 28, ईशान किशन ने 35 और तिलक वर्मा ने नाबाद 6 रन बनाए. मेजबान टीम के खेमे से ब्लेसिंग मुजरबानी ने 26 रन देकर 2 विकेट निकाले, जबकि रिचर्ड नगारवा ने 1 विकेट हासिल किया. सीरीज के शेष मुकाबले 25 और 26 जुलाई को हरारे के मैदान पर खेले जाने हैं.