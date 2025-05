मुंबई इंडियंस के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. मैच खत्म होने के बाद वैभव अपनी मां के साथ बातचीत करते हुए नजर आए. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल इतिहास की सबसे धमाकेदार शतकीय पारी खेली थी. लेकिन उसके अगले मैच में वैभव मुंबई इंडियंस के खिलाफ बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. उनको इस बात का अहसास जरुर हो गया है कि बड़े मंचों पर अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता है.

गुजरात के खिलाफ 35 गेंदों पर वैभव की पारी को अभी तक दुनियाभर के फैंस भुल नहीं पाए हैं. मगर सूर्यवंशी शायद इससे आगे निकल गए होंगे. क्योंकि उनको अगले ही मुकाबले में 2 गेंदों पर शून्य रन बनाकर आउट हो गए. पवेलियन जाते समय वैभव का चेहरा लटका हुआ था. लेकिन मैच के बाद अपनी मां से मिलने के बाद उनके चेहेर पर मुस्कान आ गई.

यहां भी खबर पढ़े- IPL 2025 Playoffs Scenario: CSK और RR बाहर, रोमांचक हुई प्लेऑफ की रेस; जानें टॉप-4 में कौन-सी टीमों को मिलेगी जगह

मुंबई के खिलाफ मैच के बाद मां से मिले वैभव

राजस्थान रॉयल्स की टीम मुंबई के खिलाफ 218 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 117 रनों पर ढेर हो गई. इसकी सबसे बड़ी वजह राजस्थान के बल्लेबाज रहे. वैभव मुंबई के खिलाफ अपनी पारी के दूसरी बॉल पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट गंवा बैठे. सूर्यवंशी को लगा कि गेंद उनके आर्क में है, लेकिन लेंथ उनकी अपेक्षा से ज़्यादा थी. उनका बल्ला उनके हाथ में घूम गया और वे पूरी तरह से एलिवेशन नहीं पा सके. गेंद मिड-ऑन पर मौजूद विल जैक्स के हाथों में चली गई.

Vaibhav Suryavanshi with his mother after the match. ❤️🥹 pic.twitter.com/LQhZwsZ93z

वैभव ने मैच के बाद अपनी मां के साथ काफी समय बिताया. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. वही रोहित शर्मा ने भी वैभव सूर्यवंशी की मां से मुलाकात की थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से