वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 में जड़ा पहला शतक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

Vaibhav Suryavanshi: अंडर-19 एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला आज (12 दिसंबर 2025) भारत अंडर-19 और संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 के बीच दुबई में खेला जा रहा है. इस मुकाबलें में भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार तरीके से खलते हुए एशिया कप इतिहास का अपना पहला शतक पूरा कर लिया है. 14 वर्षीय बल्लेबाज ने 56 गेंदों में अंडर-19 एशिया कप इतिहास का अपना पहला शतक पूरा किया है.

9 छक्के और 5 खूबसूरत चौके

इस मुकाबले में उनके फैंस को 9 छक्के और 5 खूबसूरत चौके देखने को मिले. फिलहाल क्रीज पर वह 63 गेंद में 184.12 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 116 रन बनाकर जमे हुए हैं.बात दें कि टीम का स्कोर 23 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 184 रन है. वहीं अभी तक वैभव सूर्यवंशी कुल 11 छक्के 5 चौके लगा चुके हैं. मैच के हाल की बात करें तो टॉस हारकर भारतीय पारी का आगाज करने मैदान में आए कैप्टन आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी से भारतीय अंडर-19 टीम को आतिशी पारी की उम्मीद थी. सूर्यवंशी उन उम्मीदों पर तो पूरी तरह से खरे उतरे. मगर आयुष म्हात्रे ने लोगों को निराश कर दिया.

Death, Taxes and our Boss Baby tonking bowlers over the fence for sixes...



212 रनों की साझेदारी

इस पारी का आगाज करते हुए उन्होंने मात्र 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच एक चौके की मदद से केवल 4 रन ही बना पाए. उन्हें विपक्षी टीम के गेंदबाज युग शर्मा ने सालेह अमीन के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. आयुष म्हात्रे के सस्ते में आउट होने के बाद क्रीज पर आए ऐरन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर पारी को संवारने की जिम्मेदारी थी. दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 212 रनों की दोहरी शतकीय साझेदारी की.

