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राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी के अनावरण के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने याद की अंडर-19 वर्ल्ड कप की पारी, IPL 2026 से पहले दिया बयान

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी नई जर्सी के साथ नजर आए हैं. इस बीच वैभव ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की पारी को याद किया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 16, 2026, 06:57 PM IST

राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी के अनावरण के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने याद की अंडर-19 वर्ल्ड कप की पारी, IPL 2026 से पहले दिया बयान

वैभव सूर्यवंशी

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आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. इसस पहले सभी टीमें अपनी नई जर्सी का अनावरण कर रहे हैं. ऐसे में एक बार की विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स ने भी अपनी नई जर्सी का अनावरण कर दिया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर हो रही है, जिसमें युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नई जर्सी के साथ नजर आए हैं. इस बीच वैभव ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की पारी को याद किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था. 

फाइनल में ठोका था शतक

आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था. इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 411 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 15 छक्के और 15 चौकों की मदद से 175 रनों की धुआंधार पारी खेली थी. हालांकि इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 40.2 ओवरों में 311 रनों पर ही ढेर हो गई और 100 रनों से मुकाबला गंवा दिया है. इस तरह टीम इंडिया ने छठी बार खिताब अपने नाम किया था.  

मेरे लिए गर्व का पल था वैभव

राजस्थान रॉयल्स की नई जर्सी के अनावरण के अवसर पर वैभव सूर्यवंशी ने कहा, "मेरे लिए करियर का अभी तक का यादगार पल अंडर-19 वर्ल्ड कप की फाइनल पारी है. मैं पहली बार अंडर-19 विश्व कप में खेल रहा था. फाइनल में शतक बनाना मेरे लिए गर्व का क्षण था. फाइनल में मैंने टीम के लिए जो योगदान दिया वो विशेष था."

सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने लक्ष्य के पूछे जाने पर कहा, "मैं अपना ध्यान टीम को मैच जिताने में योगदान देने पर केंद्रित करता हूं. मैं बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता हूं. किसी भी क्षेत्र में जब आप अच्छा काम करते हैं, तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं. लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं. मेरा पूरा ध्यान अपने काम पर है."

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