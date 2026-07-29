ICC Rankings: वैभव सूर्यवंशी ने टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, शुभमन गिल बने नंबर-1; आईसीसी ने जारी की लेटेस्ट अपडेट

ICC Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आज बुधवार 29 जुलाई, 2026 को ताजा रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को तगड़ा फायदा हुआ है.

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आज बुधवार 29 जुलाई, 2026 को ताजा रैंकिंग जारी की है. इस रैंकिंग में भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को तगड़ा फायदा हुआ है. वनडे रैंकिंग में गिल दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. इतना ही नहीं, इस रैंकिंग में भारतीय युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भी टी20 रैंकिंग में बंपर फायदा हुआ है. सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे सीरीज में काफी दमदार प्रदर्शन किया था, जिसकी फायदा उन्हें आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में हुआ है.

शुभमन गिल बने नंबर 1

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने तीन मैचों की सीरीज में दो अर्धशतकीय पारियां खेली थी. गिल ने 77, 30 और 80 रनों की पारी खेली. इसका इनाम उन्हें आईसीसी रैंकिंग्स में मिल गया है. उन्होंने डेरिल मिशेल को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है.

आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 801 रेटिंग के साथ गिल दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल 794 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर है. इसके अलावा विराट कोहली (767), रोहित शर्मा (758) और अफिगानिस्तान के इब्राहिम जादरान (712) पांचवें स्थान पर हैं.

आईसीसी वनडे रैंकिंग

शुभमन गिल- 801 रेटिंग डेरिल मिशेल- 794 रेटिंग विराट कोहली- 767 रेटिंग रोहित शर्मा- 758 रेटिंग इब्राहिम जादरान- 712 रेटिंग

वैभव सूर्यवंशी को बंपर फायदा

आईसीसी की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में 15 साल के भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को बंपर फायदा हुआ है. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों में 50.33 की औसत से 151 रन बनाए थे, जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना दया था. हालांकि, आईसीसी की लेटेस्ट रैंकिंग में वैभव ने 536 रेटिंग पॉइंट्स हासिल किए हैं और उन्होंने टॉप-50 में जगह बना ली है. वैभव 536 रेटिंग के साथ 48वीं स्थान पर पहुंच गए हैं.

आईसीसी टी20 रैंटिंग

ईशान किशन- 910 रेटिंग साहिबजादा फरहान- 848 रेटिंग अभिषेक शर्मा- 819 रेटिंग फिल साल्ट- 799 रेटिंग पथुम निसांका- 751 रेटिंग

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग