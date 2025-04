बिहार के 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 1.10 करोड़ रुपये की कीमत देकर अपने साथ जोड़ा था. वैभव आईपीएल में डेब्यू करने के लिए नेट्स में खूब मेहनत कर रहे हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वो जोफ्रा आर्चर की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं.

दरअसल राजस्थान रॉयल्स के नेट प्रैक्टिस में जोफ्रा आर्चर बिहार के वैभव सूर्यवंशी को ओवर डालने आए. जिसमें वैभव ने जोफ्रा की कई गेंदों पर छक्के लगाए.

Vaibhav vs Archer. Where else if not the IPL?! 💗 pic.twitter.com/pHtA0qpuN5