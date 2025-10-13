Vaibhav Suryavanshi को दिवाली से पहले मिला बड़ा गिफ्ट, इस टीम के बने उपकप्तान

मजदूर की वो बेटी जिसने कभी स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं छुआ, अब भरेगी NASA की उड़ान
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Vice-Captain: वैभव सूर्यवंशी को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट मिला है. दरअसल, उन्हें इस टीम का उपकप्तान बना दिया गया है
भारत के युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशीन आईपीएल 2025 के बाद से सभी दिग्गजों और क्रिकेट पंडितों की जबान पर है. हाल ही में वैभव ने भारत ए के लिए खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली थी. वहीं वैभव को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट मिला है. दरअसल, उन्हें इस टीम का उपकप्तान बना दिया गया है. आइए जानते हैं कि वो ये जिम्मा कब और किस टीम के लिए संभालेंगे.
इस टीम के बने उपकप्तान
दरअसल, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रविवार को बयान जारी करते हुए जानकारी दी है. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में टीम का शुरुआती 2 मैचों के लिए स्क्वाड का ऐलान किया है. बिहार क्रिकेट टीम ने वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तानी का जिम्मा सौंपा है. वैभव के लिए ये अच्छी खबर है कि उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है. वैभव के फ्यूचर के लिए ये अच्छी बात है कि वो इतनी सी उम्र में उपकप्तानी भी कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में उन्हें किसी न किसी तरह फायदा देगा.
कौन बना कप्तान?
बिहार क्रिकेट टीम ने वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाया है, जबकि टीम का कप्तान शकिबुल गनि को बनाया गया है. शकिबुल की अगुवाई में बिहार की टीम 15 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ग्रुप स्टेज का अपना पहला मैच खेलेगी.
रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बिहार क्रिकेट टीम
शकिबुल गनि (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), पियूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, बिपिन सौरभ (विकेट कीपर), अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, अर्णव किशोर, आयुष आनंद लोहरूका (विकेट कीपर), खालिद आलम, सचिन कुमार, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह और हिमांशु सिंह.
