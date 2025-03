आईपीएल 2025 के आगाज से पहले एक नाम सबसे ज्यादा में है. वो है बिहार के 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का नाम. जिनको लेकर सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही है. कोई वैभव की बैटिंग स्टाइल की बात कर रहा है. तो बहुत से लोग इस बल्लेबाज के पावर हिटिंग के फैन हैं. इनके सबके बीच 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. ऐसा इसलिए संभव हो सकता है. क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का एक दिग्गज खिलाड़ी अभी तक चोट से पूरी तरह उबर नहीं सका है.

राजस्थान को आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 23 मार्च को पिछले सीजन की फाइनलिस्ट सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था.

आईपीएल 2025 के शुरुआत मैचों से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन बाहर रह सकते हैं. क्योंकि अभी को अंगुली के चोट से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं. जिसकी वजह से 13 साल के वैभव सूर्यवंशी को उनकी जगह खेलने का मौका मिल सकता है.

Vaibhav Suryavanshi from Practice session for IPL 2025

-Looks astonishing with batpic.twitter.com/XFdZUaLWY6