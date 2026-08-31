दलीप ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी

Vaibhav Suryavanshi Records: वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 में 57 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

दलीप ट्रॉफी 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला ईस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में दोनों ही टीमों ने अपनी-अपनी पहली पारी में 266 रन ही बनाए हैं. ईस्ट जोन के लिए खेल रहे वैभव सूर्यवंशी ने सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 में 57 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. उन्होंने पहली पारी में 92 रन ठोके और अपने शतक से सिर्फ 8 रन से चूक गए. आइए जानते हैं कि उन्होंने कौनसे रिकॉर्ड को तोड़ा है और किस मामले में नंबर-1 बने हैं.

सेमीफाइनल में वैभव ने खेली आतिशी पारी

सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे दिन ईस्ट जोन को वैभव ने अभिमन्यु ईश्वरन के साथ मिलकर बढ़िया शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 153 गेंदों में 162 रनों की अच्छी साझेदारी निभाई. वैभव आक्रामक अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए और उन्होंने 92 रन बनाने के लिए 81 गेंदों का सामना किया. वैभव भले ही अपने शतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से सेंट्रल जोन के गेंदबाजों को खासा परेशान किया. वैभव ने अपनी इस पारी में 7 चौके और 7 छक्के लगाए.

वैभव की पारी का अंत हर्ष दुबे ने किया. हर्ष की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने के प्रयास में वैभव अरशद खान को कैच दे बैठे. दूसरे दिन के लंच ब्रेक तक ईस्ट जोन ने पहली पारी में 2 विकेट खोकर 183 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए थे. हालांकि, ईस्ट जोन ने भी 266 रन बनाए और स्कोर लेवल कर दिया है.ऐसे में दोनों टीमें अपनी पहली पारियों में 266-266 रन ही बना सकी.

वैभव ने तोड़ा 57 साल पुराना रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में सबसे कम उम्र में अर्धशतक ठोका है. उन्होंने 15 साल 175 दिन की उम्र में फिफ्टी लगाई है. इसके साथ ही उन्होंने 57 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. क्योंकि, इससे पहले साल 1969 में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह ने 16 साल 23 दिन की उम्र में ये कारनामा किया था. लेकिन अब वैभव ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहला स्थान काबिज कर लिया है.