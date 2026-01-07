FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

9 चौके, 10 छक्के... वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका में मचाया गदर, मात्र इतनी बॉल पर जड़ दिया तूफानी शतक

IND U19 vs SA U19: साल 2025 में IPL में डेब्यू के बाद से वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में हैं. उन्होंने हर फॉर्मेट में विस्फोटक शतकीय पारियां खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा रखा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 07, 2026, 04:21 PM IST

9 चौके, 10 छक्के... वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका में मचाया गदर, मात्र इतनी बॉल पर जड़ दिया तूफानी शतक

Vaibhav Suryavanshi

Vaibhav Suryavanshi Century IND U19 vs SA U19 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीमों के बीच तीसरा यूथ वनडे मुकाबला बुधवार (7 जनवरी) को बेनानी में खेला गया. जहां टीम इंडिया के कप्तान वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने एक बार फिर अपने बल्ले से कोहराम मचाया. उन्होंने मात्र 63 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ दिया. सूर्यवंशी ने इस दौरान 8 छक्के और 6 चौके लगाए.

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने आरोन जॉर्ज और वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतरे. आरोन जहां पारी को धीमी गति से संवार रहे थे, वहीं, वैभव अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे. वैभव-आरोन ने पहले विकेट के लिए 25.4 ओवर में 227 रन की साझेदारी की.

वैभव 74 गेंद पर 10 छक्के और 9 चौकों की मदद से 127 रन की पारी खेलकर आउट हुए. सूर्यवंशी ने अपना शतक 63 गेंदों में पूरा किया. उन्होंने 171.62 की स्ट्राइक से बेटिंग की. वही, रिपोर्ट लिखने तक आरोन जॉर्ज भी 102 गेंद पर 16 चौकों की मदद से 115 रन बनाकर खेल रहे थे.

IPL में 35 बॉल पर जड़ा था शतक

बता दें कि साल 2025 में IPL में डेब्यू के बाद से वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में हैं. उन्होंने हर फॉर्मेट में विस्फोटक शतकीय पारियां खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. आईपीएल में सिर्फ 35 गेंद पर शतक लगाने वाले वैभव ने भारतीय अंडर-19 टीम की तरफ से खेलते हुए पूर्व में भी शतक लगाए हैं.

पिछले एक साल में वैभव ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, उन्हें भविष्य में टीम इंडिया के बड़े बल्लेबाज के तौर पर देखा जा रहा है.

