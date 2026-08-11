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15 साल के वैभव सूर्यवंशी की नेट वर्थ कितनी? जानें किन ब्रांड्स का करते हैं एंडोर्समेंट

भारतीय क्रिकेट के नए सितारे वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद मैदान से लेकर विज्ञापनों की दुनिया तक उनकी भारी मांग है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 11, 2026, 12:43 PM IST

15 साल के वैभव सूर्यवंशी की नेट वर्थ कितनी? जानें किन ब्रांड्स का करते हैं एंडोर्समेंट

वैभव सूर्यवंशी (Image Source- IANS)

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वैभव सूर्यवंशी की क्रिकेट की दुनिया में जैसी एंट्री हुई है, उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया है. जब-जब भारतीय क्रिकेट में कोई नया सितारा उभरता है, तो लोग अक्सर सचिन तेंदुलकर के शुरुआती दिनों को याद करने लगते हैं. वैभव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए खेलकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने का सचिन का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया.

अभी तो उनके करियर की बस शुरुआत हुई है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. जब कोई खिलाड़ी मैदान पर इतना बवाल मचाता है, तो भला बड़ी-बड़ी ब्रांड्स उससे दूर कैसे रह सकती हैं? 

ब्रांड वैल्यू में आया जबरदस्त उछाल

जैसे ही वैभव का जलवा मैदान पर दिखा, कई कंपनियों ने बिना देर किए उनके साथ लंबी डील साइन कर ली, जबकि कुछ ब्रांड्स अभी भी सही मौके के इंतजार में हैं. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए वैभव ने जो धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसके बाद उनकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है. एनडीटीवी के अनुसार, अब वे किसी भी नए ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की फीस वसूल रहे हैं. 

वैभव सूर्यवंशी की नेट वर्थ कितनी है?

अगर आज की तारीख में उनकी कुल कमाई या नेट वर्थ की बात करें, तो यह लगभग 7 से 10 करोड़ रुपये के आसपास आंकी जा रही है. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रकम बनाना वाकई काबिले तारीफ है. उनकी इस कमाई का बड़ा हिस्सा आईपीएल की सैलरी, मैच फीस, घरेलू क्रिकेट और ब्रांड्स के साथ हो रही डील्स से आता है. 

वैभव अभी काफी छोटे हैं, इसलिए उनके घरवाले और करीबी चाहते हैं कि वे अपनी सारी ऊर्जा फिलहाल क्रिकेट पर ही लगाएं. वे नहीं चाहते कि वैभव का ध्यान खेल से हटकर सिर्फ विज्ञापनों में उलझ जाए. यही वजह है कि उनकी फैमिली बड़ी समझदारी से चुनिंदा ब्रांड्स ही चुन रही है. हालांकि, विज्ञापन की दुनिया में उनका सिक्का चलना अब पूरी तरह शुरू हो चुका है. 

किन ब्रांड्स का करते हैं एंडोर्समेंट

सचिन तेंदुलकर के बल्ले पर लगा 'MRF' का स्टीकर आज भी लोगों के जेहन में ताजा है. हालांकि वैभव ने अभी तक किसी वैसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के साथ बैट स्पॉन्सरशिप साइन नहीं की है, लेकिन उनके पास मशहूर स्पोर्ट्स कंपनी सरीन स्पोर्ट्स यानी SS का कॉन्ट्रैक्ट है. यह डील सालाना लगभग 50 लाख रुपये की बताई जाती है. इस कंपनी ने तो बाजार में उनके नाम से खास 'वैभव सूर्यवंशी एडिशन' वाले बल्ले भी उतार दिए हैं.

इसके अलावा, साल 2026 की शुरुआत में वैभव कॉम्प्लान के मशहूर कैंपेन "थोड़ा प्लान, थोड़ा कॉम्प्लान" में नजर आए. यह विज्ञापन उनके ऊपर एकदम सही बैठता है, क्योंकि इसमें एक युवा खिलाड़ी के सही खान-पान और उसकी कड़ी मेहनत को दिखाया गया है, जो वैभव की असली जिंदगी से काफी मेल खाता है. 

गूगल पे के यूथ-केंद्रित विज्ञापन में भी

तकनीक और डिजिटल पेमेंट की बात करें तो वैभव 'गूगल पे' के एक यूथ-केंद्रित विज्ञापन में भी दिखाई देते हैं. इस ऐड में दिखाया गया है कि कैसे एक टीनएजर अपने माता-पिता के बैंक खाते से जुड़े यूपीआई का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कर सकता है. यह विज्ञापन युवाओं को पैसों के सही इस्तेमाल का तरीका सिखाता है.

सिर्फ कमर्शियल ऐड ही नहीं, बल्कि रोमांचक चैलेंजेस में भी वे पीछे नहीं हैं. आईपीएल 2026 के दौरान, रेड बुल के एक खास चैलेंज में वैभव ने अपने राजस्थान रॉयल्स के साथी खिलाड़ी ध्रुव जुरेल के साथ हिस्सा लिया था. इसमें उन दोनों को 30 गेंदों में 60 रन बनाने की चुनौती दी गई थी. 

सरकारी अभियानों का भी हिस्सा

खेलो के साथ-साथ वैभव सामाजिक और सरकारी अभियानों का भी हिस्सा बन रहे हैं. मई 2026 में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान किया था कि राज्य सरकार वैभव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी. इसका मकसद राज्य के युवाओं को फिटनेस, खेल और एक सेहतमंद जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है.

साफ है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ मैदान पर ही चौके-छक्के नहीं जड़ रहे, बल्कि विज्ञापनों की दुनिया में भी एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं. अगर वे इसी तरह मेहनत करते रहे, तो आने वाले समय में वे कमाई और लोकप्रियता के मामले में नए रिकॉर्ड कायम करेंगे. 

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