इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के लिए होगा अलग चेंजिंग रूम, सामने आई बड़ी वजह

युवा क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं.

भारत के 15 साल के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी इन दिनों क्रिकेट जगत में छाए हुए हैं. आईपीएल और इंडिया-ए के लिए अपने बल्ले से कोहराम मचाने के बाद, अब उन्हें पहली बार टीम इंडिया की सीनियर टीम में शामिल किया गया है. भारत की टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जा रही है, और वैभव इस ऐतिहासिक सफर के लिए सीनियर खिलाड़ियों के साथ उड़ान भर चुके हैं. भारत-आयरलैंड टी-20 सीरीज की शुरूआत 26 जून से होनी है. इसके बाद एक जुलाई से भारतीय टीम इंग्लैंड में 5 टी-20 और 3 वनडे मैच खेलेगी.

सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर

क्रिकेट फैंस के लिए सबसे रोमांचक बात यह है कि अगर वैभव को आयरलैंड के खिलाफ होने वाले पहले टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन में मौका मिल जाता है, तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड महान सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था. भारतीय टीम को पहले आयरलैंड में दो टी20 मैच खेलने हैं और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है.

इंग्लैंड में लागू होंगे कड़े 'सेफगार्डिंग' नियम

मैदान पर वैभव का जलवा जितना बड़ा है, मैदान के बाहर उनकी उम्र के कारण नियम भी उतने ही कड़े होने वाले हैं. ब्रिटिश मीडिया 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे दौरे पर वैभव सूर्यवंशी अपने सीनियर साथियों के साथ चेंजिंग रूम शेयर नहीं कर पाएंगे. उनके लिए हर स्टेडियम में एक बिल्कुल अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जाएगी.

दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नियमों के मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के एथलीटों की सुरक्षा और निजता को लेकर बेहद सख्त गाइडलाइंस हैं. इसके तहत कोई भी नाबालिग खिलाड़ी वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम साझा नहीं कर सकता. यह नियम सिर्फ कपड़े बदलने और तैयार होने के समय ही लागू होगा. मैच के दौरान वैभव मुख्य ड्रेसिंग रूम में ही बैठेंगे, टीम मीटिंग्स का हिस्सा बनेंगे और रणनीति बनाने में पूरी तरह शामिल रहेंगे.

माता-पिता भी रहेंगे साथ, होटल नियमों में मिली ढील

चूंकि वैभव की उम्र अभी काफी कम है, इसलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मिलकर सभी जरूरी प्रोटोकॉल पूरे कर रहे हैं. इस दौरे पर वैभव के माता-पिता भी उनके साथ जा रहे हैं. आमतौर पर नियमों के मुताबिक खिलाड़ियों के परिवारों को इस तरह साथ रहने की इजाजत नहीं होती, लेकिन वैभव की उम्र को देखते हुए एक विशेष छूट दी गई है. उनके माता-पिता उसी होटल में रुकेंगे जहां पूरी टीम ठहरेगी, ताकि उन्हें अपने परिवार का पूरा सपोर्ट मिल सके.

भारत बनाम इंग्लैंड के नियम

इंग्लैंड के घरेलू खेलों में यह नियम बहुत सामान्य है, लेकिन भारत में इस तरह का कोई कड़ा नियम फिलहाल देखने को नहीं मिलता है. वैभव पिछले आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल चुके हैं, जहां उन्होंने सीनियर और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ बिना किसी पाबंदी के ड्रेसिंग रूम और चेंजिंग रूम की सुविधाएं साझा की थीं.