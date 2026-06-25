आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करते ही वैभव सूर्यवंशी तोड़ देंगे ये 3 खास रिकॉर्ड, रचेंगे इतिहास!

महज 15 साल की उम्र में क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी शुक्रवार को आयरलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है, जिसे देखकर क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गज भी हैरान हैं. महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी 26 जून से बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज में टीम इंडिया की जर्सी पहने नजर आ सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो वह कम उम्र में देश के लिए डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

शुरुआत में बीसीसीआई के चयनकर्ता एक ऐसे किशोर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतारने से कतरा रहे थे, जिसकी उम्र अभी बिना गियर वाली स्कूटी चलाने की भी नहीं हुई है. लेकिन आईपीएल 2026 के सीजन और अंडर-19 वर्ल्ड कप में वैभव ने जिस तरह का धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया. आज क्रिकेट जगत उन्हें भविष्य का चमकता सितारा मान रहा है.

मैदान पर कदम रखते ही टूटेंगे रिकॉर्ड

वैभव की उम्र उनके लिए एक जादुई वरदान जैसी है. वह मैदान पर जो कुछ भी करेंगे, चाहे एक रन बनाना हो या कोई कैच लपकना, वह सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बन जाएगा. लेकिन आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ मैदान पर कदम रखते ही वैभव तीन ऐसे बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लेंगे, जो क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो जाएंगे.

1. सचिन तेंदुलकर का 35 साल पुराना रिकॉर्ड

अगर वैभव शुक्रवार (26 जून 2026) को मैच खेलने उतरते हैं, तो वह भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे. इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनते समय उनकी उम्र महज 15 साल और 91 दिन होगी. ऐसा करके वह महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. 'मास्टर ब्लास्टर' ने साल 1989 में जब पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल और 205 दिन थी. वैभव उनसे करीब सवा साल छोटे हैं.

2. आईसीसी के फुल मेंबर देशों में सबसे युवा टी-20 प्लेयर

वैभव दुनिया के पहले ऐसे 15 वर्षीय खिलाड़ी होंगे जो आईसीसी के किसी पूर्ण सदस्य देश की तरफ से टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. हालांकि, एसोसिएट देशों की ओर से कुछ 14 साल के बच्चों ने भी मैच खेले हैं, लेकिन बड़े क्रिकेटिंग नेशंस में यह अपने आप में पहला मामला होगा. वह आयरलैंड के ही जोश लिटिल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जिन्होंने 2016 में 16 साल और 309 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.

3. आयरलैंड की धरती पर सबसे कम उम्र में डेब्यू का रिकॉर्ड

यह सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि आयरलैंड की सरजमीं का भी एक अनोखा रिकॉर्ड होगा. वैभव आयरलैंड में कोई भी इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन जाएंगे. फिलहाल यह रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के खिलाड़ी विक्रमजीत सिंह के नाम है, जिन्होंने 2019 में डबलिन में स्कॉटलैंड के खिलाफ 16 साल 253 दिन की उम्र में मैच खेला था.