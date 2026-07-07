'हमें अपने कैंपेन पर गर्व है...' FIFA वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद यूएसए के मैनेजर ने अपनी टीम का किया समर्थन

Mauricio Pochettino on His Team: बेल्जियम के खिलाफ 4-1 से हारकर फीफा से बाहर होने के बाद यूएसए के मैनेजर मौरिसियो पोचेटिनो ने अपनी टीम का समर्थन किया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में यूएसए और बेल्जियम के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें यूएसए को 1-4 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस हार के बाद यूएसए की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और उसका सफर खत्म हो गया. बतौर मेजबान देश टीम का बाहर होना काफी निराशजनक रहा. लेकिन टीम के मैनेजर मौरिसियो पोचेटिनो ने अपनी टीम का समर्थन किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

यूएसए मैनेजर ने टीम का किया समर्थन

सिन्हुआ के अनुसार, राउंड ऑफ 16 मैच में बेल्जियम से हार के बाद मैनेजेर मौरिसियो पोचेटिनो ने कहा, "बाहर होना दुख देता है. हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और यही सच्चाई है. कभी-कभी, टूर्नामेंट के दौरान एक दिन ऐसा आता है, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होतीं. बदकिस्मती से हमारे लिए वो दिन आज था. ऐसा होने का ये सही समय नहीं है, लेकिन हम उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जो हमने पहले दिखाया था."

उन्होंने आगे कहा, "हमें ये भी मानना ​​चाहिए कि इस टीम ने क्या हासिल किया है. हमें अपने कैंपेन पर बहुत गर्व है. हमने इस सफर का मजा लिया और आज का नतीजा दुख देता है, क्योंकि हमें विश्वास था कि हम और आगे जा सकते हैं. सुधार कभी भी सीधे ऊपर जाने वाले रॉकेट जैसा नहीं होता।.एक साल पहले अगर किसी ने हमसे कहा होता कि हम वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में बेल्जियम से खेलेंगे, तो हर कोई कहता कि हमें अभी बहुत काम करना है. ये उम्मीद करना वास्तविक नहीं है कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा. हमने दिखाया है कि हम सुधार कर सकते हैं और मुकाबला कर सकते हैं. हमारे पास युवा खिलाड़ियों की एक पीढ़ी आ रही है और उन्हें बस इसी रास्ते पर बने रहने और सुधार करते रहने की जरूरत है."

हम पूरे ग्रुप से खुश हैं- पोचेटिनो

पोचेटिनो ने कहा, "मैं हर उस खिलाड़ी से खुश हूं, जो इसमें शामिल था. 40 या 50 दिनों में हमें एक भी दिक्कत नहीं हुई. क्योंकि हर कोई आइडिया को समझता था और सम्मान दिखाता था. ये किसी एक को जज करने का समय नहीं है. हम पूरे ग्रुप से खुश हैं."

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