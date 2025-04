राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में खेला गया. जहां राजस्थान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आई. इस बीच आईपीएल 2025 में एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिला. दरअसल जब शिमरॉन हेटमायर बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे तो उनका बल्ला अंपायर ने चेक किया.

जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हेटमायर ने आरसीबी के खिलाफ 8 गेंदों पर सिर्फ 9 रनों की पारी खेली. आइए जानें आखिर शिमरॉन का बल्ला क्यों चेक किया गया.

राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मैच में अंपायर को शिमरॉन हेटमायर के बल्ले की चौड़ाई की जाँच करते हुए देखा गया. जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है.

🚨Rare scenes in IPL🚨



Umpire verifying the bat width of shimron hetmyer.

Can anybody tell what is the allowed bat width?#ipl2025 #shimronhetmyer #rrvsrcb pic.twitter.com/yQrrLYBPyk