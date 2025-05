महिला एशिया टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर में यूएई और कतर के बीच खेले गए मुकाबले में यूएई ने 16 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 192 रन बनाने के बाद अपने सभी 10 बैटर को रिटायर आउट कर दिया. यह महिला या पुरुष टी20 में पहली बार है.

जब किसी टीम ने अपने सभी 10 बल्लेबाजों को रिटायर आउट किया है. इसके बाद यूएई ने कतर को सिर्फ 29 रनों पर ढेर करते हुए मुकाबला 163 रनों की जीत हासिल कर ली. वही कतर के 7 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाईं

पहले बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद यूएई की कप्तान ईशा ओझा और उनकी सलामी जोड़ीदार तीर्था सतीश ने शतकीय साझेदारी की थी. जिसमें ओझा ने 113 और सतीश ने 74 रनों की पारी खेली. यूएई का स्कोर जब 192 रन हुआ. तब उन्होंने पारी को वहीं समाप्त करने का फैसला किया.

ICC Women's T20 World Cup Asia Qualifier, 2025 - Match 6, Bangkok - Thailand:

UAE register massive 163-run win over Qatar 🫡💪

Captain Esha Oza leads from the front with a sensational 113 (55 balls, 14 4s, 5 6s). Esha's opening partner Theertha Satish scored 74 off 42 (11 4s),… pic.twitter.com/iCglau2CNU