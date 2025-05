भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों को ही नुकसान हुआ है. बीसीसीआई ने आईपीएल को एख हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया. लेकिन पीसीबी यूएई के बाद मदद मांगनी गई थी. लेकिन यूएई ने भारत से अपनी दोस्ती दिखाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का होस्टिंग प्रस्ताव मना कर दिया है. अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के मुकाबले अपने मैदानों पर करवाने से मना किया है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

अमीरात क्रिकेट बोर्ड के एक सूत्र ने अपना नाम छिपाए रखने की शर्त पर बताया, "यूएई ने साउथ एशियाई आबादी वाले जगहों पर क्रिकेट ज्यादा देखा जाता है. ऐसे में भारत-पाकिस्तान के बीच काफी तनाव है और ऐसी परिस्थितियों के बीच पीएसएल जैसे टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए माहौल सही नहीं है. इससे सुरक्षा में जोखिम हो सकता है. यहां रह रहे लोगों के बीच टकराव की पूरी उम्मीद है. ऐसे में अमीरात क्रिकेट बोर्ड को इन घटनाक्रमों सावधान कर दिया है."

🚨 NO PSL IN UAE 🚨



A Source close to ECB indicated that the board is unlikely to approve the hosting of PSL in UAE with rising tensions between India & Pakistan. [ANI] pic.twitter.com/40Ytyvj8xk