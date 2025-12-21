FacebookTwitterYoutubeInstagram
एक बार फिर मोहसिन नकवी की घोर बेइज्जती, एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने ACC चेयरमैन के हाथों से नहीं लिए मेडल

Bank Holidays: इस हफ्ते 7 में से 6 दिन बैंक बंद, जानें आपके शहर में कब-कब रहेगी छुट्टी

अरावली की नई परिभाषा के बीच केंद्र सरकार का बड़ा दावा, भूपेंद्र यादव बोले- 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षित

2026 में अमीरों की हाउसिंग ऑप्शन बदल जाएगी, फ्लैट की जगह इस तरह के घर होंगे पहली पसंद

अरावली खत्म होने का अंजाम क्या होगा? उत्तर भारत पर पड़ेंगे ये 5 गंभीर असर

पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं? ब्याज दर के अलावा इन बातों को नजरअंदाज न करें

क्रिकेट

एक बार फिर मोहसिन नकवी की घोर बेइज्जती, एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने ACC चेयरमैन के हाथों से नहीं लिए मेडल

अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से मेडल लेने से इनकार कर दिया. यह घटना पहले भी सीनियर एशिया कप में देखी जा चुकी है.

राजा राम

Updated : Dec 21, 2025, 11:56 PM IST

मोहसिन नकवी

दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के बाद मैदान के बाहर भी एक बड़ा विवाद देखने को मिला. मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इस घटना ने क्रिकेट से ज्यादा कूटनीतिक और खेल भावना से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, रविवार, 21 दिसंबर को दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया. हालांकि मैच से ज्यादा चर्चा का विषय प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान हुआ एक घटनाक्रम बन गया, जिसमें ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी को एक बार फिर भारतीय टीम की ओर से नजरअंदाज किया गया. 

भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर जाने से इनकार कर दिया

फाइनल मुकाबले के लिए मोहसिन नकवी खास तौर पर दुबई पहुंचे थे और प्रेजेंटेशन सेरेमनी का हिस्सा बने. उन्होंने पहले विजेता पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को मेडल पहनाए और कप्तान फरहान यूसुफ को ट्रॉफी सौंपी. इसके बाद वह रनर-अप भारतीय टीम को मेडल देने के लिए मंच पर मौजूद थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर जाने से इनकार कर दिया. अंत में टीम इंडिया को मेडल एक अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए. बताते चलें, इससे पहले 2025 मेंस सीनियर एशिया कप के दौरान भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इतना ही नहीं, फाइनल में जीत के बाद टीम इंडिया ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था. उस टूर्नामेंट की ट्रॉफी अब तक नकवी के पास ही बताई जाती है. 

यह भी पढ़ें: ईशान किशन की शादी को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, पिता ने अहम जानकारी

पाकिस्तान ने 13 साल बाद खिताब अपने नाम किया

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारतीय टीम दबाव में नजर आई और पूरी टीम 156 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 13 साल बाद अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. इससे पहले वह दो बार फाइनल में पहुंचकर उपविजेता रह चुका था. बहरहाल, मैदान के बाहर हुई इस घटना ने खेल भावना और प्रशासनिक रिश्तों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. 

