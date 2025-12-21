एक बार फिर मोहसिन नकवी की घोर बेइज्जती, एशिया कप फाइनल के बाद भारतीय टीम ने ACC चेयरमैन के हाथों से नहीं लिए मेडल

अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी से मेडल लेने से इनकार कर दिया. यह घटना पहले भी सीनियर एशिया कप में देखी जा चुकी है.

दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के बाद मैदान के बाहर भी एक बड़ा विवाद देखने को मिला. मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इस घटना ने क्रिकेट से ज्यादा कूटनीतिक और खेल भावना से जुड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल, रविवार, 21 दिसंबर को दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के बड़े अंतर से हराकर इतिहास रच दिया. हालांकि मैच से ज्यादा चर्चा का विषय प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान हुआ एक घटनाक्रम बन गया, जिसमें ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी को एक बार फिर भारतीय टीम की ओर से नजरअंदाज किया गया.

भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर जाने से इनकार कर दिया

फाइनल मुकाबले के लिए मोहसिन नकवी खास तौर पर दुबई पहुंचे थे और प्रेजेंटेशन सेरेमनी का हिस्सा बने. उन्होंने पहले विजेता पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को मेडल पहनाए और कप्तान फरहान यूसुफ को ट्रॉफी सौंपी. इसके बाद वह रनर-अप भारतीय टीम को मेडल देने के लिए मंच पर मौजूद थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पोडियम पर जाने से इनकार कर दिया. अंत में टीम इंडिया को मेडल एक अन्य अधिकारी द्वारा दिए गए. बताते चलें, इससे पहले 2025 मेंस सीनियर एशिया कप के दौरान भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इतना ही नहीं, फाइनल में जीत के बाद टीम इंडिया ने ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था. उस टूर्नामेंट की ट्रॉफी अब तक नकवी के पास ही बताई जाती है.

पाकिस्तान ने 13 साल बाद खिताब अपने नाम किया

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. जवाब में भारतीय टीम दबाव में नजर आई और पूरी टीम 156 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ पाकिस्तान ने 13 साल बाद अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. इससे पहले वह दो बार फाइनल में पहुंचकर उपविजेता रह चुका था. बहरहाल, मैदान के बाहर हुई इस घटना ने खेल भावना और प्रशासनिक रिश्तों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.

