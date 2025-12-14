FacebookTwitterYoutubeInstagram
सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

पाकिस्तान के खिलाफ फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, Mohammad Sayyam के सामने नहीं चल पाया जादुई बल्ला

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

क्रिकेट

अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में वैभव सूर्यवंशी का कमाल नहीं दिखा. शुरूआत से ही वह फंसते हुए नजर आ रहे थे.वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद सैयाम की गेंद का शिकार बने और केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 14, 2025, 01:31 PM IST

अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं. इस मैच में पाकिस्तानी टीम के कप्तान फरहान युसुफ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष महात्रे ओपनिंग करने उतरे. सभी फैंस को उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर करेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. बल्कि इससे पहले यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंसी ने 171 रनों की पारी खेली थी. लेकिन पाकिस्तान के सामने वह अपना वैभव नहीं दिखा पाए. 

शुरूआत से हो रही थी दिक्कत

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत से ही दिक्कत में दिखाई दिए. उनके बल्ले से 6 गेंदों में सिर्फ पांच रन निकले, जिसमें एक चौका शामिल रहा. वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद सैयाम की गेंद का शिकार बने और आसान सा कैच थमा बैठे. दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है कि जब सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हो. बल्कि इससे पहले एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भी पाकिस्तान के खिलाफ वैभव ने 28 गेंदों में कुल 45 रनों की पारी खेली थी. 

पाकिस्तान के खिलाफ फंसते हैं वैभव

इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि बाकी टीमों के खिलाफ बैभव सूर्यवंशी तो अच्छा करते है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वह फंसते हुए नजर आते हैं. यूएई के खिलाफ मैच में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की थी और अपने दम पर टीम को जीत दिलाई थी. तब उन्होंने 95 गेंदों में कुल 171 रन बनाए थे, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के शामिल रहे थे. उनके विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 234 रनों से मुकाबला जीता था. पाकिस्तान के खिलाफ भी उनसे दमदार बैटिंग की आस थी, लेकिन वह बिल्कुल फुस्स पटाखा साबित हुए.
 

