भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. इस मैच में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा ट्रेविस हेड थे.

जो वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल और टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत के लिए काल बने थे. भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भी ट्रेविस हेड को अच्छी शुरुआत मिल गई थी. मगर वो मिस्ट्री मैन की जाल में फंस गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

वरुण चक्रवर्ती के जाल में फंसे ट्रेविस हेड

भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी अच्छे लय में नजर आ रही थी. वही हेड भी खूब धमाकेदार शॉट खेल रहे थे.

उनको शुरुआत में मोहम्मद शमी ने बड़ी जीवनदान दे दिया था. ऐसे में फैंस को लगा कि एक बार फिर हेड भारत के लिए बड़ा खतरा बनेंगे. मगर तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हेड के सामने मिस्ट्री मैन वरुण चक्रवर्ती को लेकर आए.

जो इस समय किसी के भी समझ में नहीं आ रहे हैं. उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ही ट्रेविस हेड को आउट कर दिया. हेड ने शॉट खेला और गेंद सीधे शुभमन गिल की झोली में जाकर गिरी.

सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

ट्रेविस हेड के आउट होने पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. भारतीय फैंस एक्स पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

