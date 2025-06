भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस समय तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 खेल रहे हैं, जहां अश्विन बुरा फंस गए थे. दरअसल, अश्विन पर टीएनपीएल 2025 में बॉल टेंपरिंग का आरोप लगा था. लेकिन अब उनके लिए राहत की खबर आ रही है कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है. TNPL 2025 में मदुरै पैंथर्स ने उनपर ये गंभीर आरोप लगाया था. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और अब क्लीन चिट देते हुए टीएनपीएल ने क्या कहा है.

अश्विन पर लगा था बॉल टेंपरिंग का आरोप

तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के दौरान फ्रेंचाइजी मदुरै पैंथर्स के कोच शिजीत चंद्रन ने शिकायत में लिखा, "हमारी पारी के दौरान गेंद अच्छी नहीं थी और उसकी स्थिति तेजी से खराब हो रही थी. इससे बल्लेबाजों को परेशानियां उठानी पड़ी. पावरप्ले के बाद ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज क्रिकेट बॉल नहीं पत्थर से खेल रहे हों. हमारा मानना है कि डिंडीगुल की टीम ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की है. उन्होंने गेंद की स्थिति बदलने के लिए ऐसी तौलिया का इस्तेमाल किया है, जिससे पहले से ही रफनिंग एजेंट लगा था. ये खेल भावना और धोखाधड़ी के बराबर है."

R Ashwin has been accused of ball-tampering by Madurai Panthers after their loss to Dindigul Dragons on June 14. The TNPL has asked the franchise to submit proof, following allegations that Ashwin’s team used chemical-treated towels to tamper with the ball. (IE) pic.twitter.com/fvi5fhigzi