T20 World Cup से पहले भारत को लगा तगड़ा झटका, तिलक वर्मा को अचानक करवानी पड़ी सर्जरी; न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर!

Tilak Varma Injury Updates: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने पर संदेह बन गया है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. टीम के मैच विजेता बल्लेबाज तिलक वर्मा को अचानक सर्जरी करवानी पड़ी है, जिसकी वजह से फैंस की टेंशन बढ़ गई है. हाल ही में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेली थी, लेकिन उसके अगले दिन ही उन्हें दर्द हुआ और सर्जरी करवानी पड़ी है. ऐसे में अब तिलक का वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने पर संदेह बन गया है. क्योंकि इस सर्जरी के बाद तिलक को मैदान पर वापसी के लिए कुछ समय लग सकता है.

क्यों करवानी पड़ी सर्जरी

तिलक वर्मा की ग्रोइन की चोट की सर्जरी हुई है, जिसके कारण उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर रहना तय है. उनका अगले महीने होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के शुरुआती मैचों में भी खेलना संदिंग्ध है. तिलक को राजकोट में तेज दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया. वो विजय हजारे ट्रॉफी वनडे चैंपियनशिप के लिए हैदराबाद टीम के साथ राजकोट में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 21 जनवरी से नागपुर में शुरू होगी.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, विजय हजारे टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद की टीम के साथ राजकोट में खेल रहे. तिलक वर्मा ने अपने अंडकोष में तेज दर्द की शिकायत की। उन्हें तुरंत ही गोकुल अस्पताल ले जाया गया, जहां स्कैन करने पर टेस्टिकुलर में अचानक तेज दर्द का पता चला और तुरंत सर्जरी करने की सलाह दी गई.

उन्होंने कहा, हमने अपने विशेषज्ञों से राय ली और वो भी इस बात से सहमत थे. तिलक की सर्जरी सफल रही और अब वो ठीक है. चिकित्सा पैनल के साथ चर्चा के बाद जैसे ही हमें उनके स्वास्थ्य में सुधार और खेल में उनकी वापसी के संभावित समय के बारे में जानकारी मिलेगी. हम आपको सूचित कर देंगे.

न्यूजीलैंड सीरीज से हुए बाहर

हालांकि सूत्रों के अनुसार, तिलक वर्मा न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हो गए हैं. उसके बाद भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से वर्ल्डज कप खेला जाना है. भारत का पहला मैच अमेरिका के साथ मुंबई में होना है. ऐसे में तिलक वर्ल्ड कप के शुरुआती मैच भी मिस कर सकते हैं.

