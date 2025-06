भारत ने लंबे समय के बाद टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता था. जिसमें हार्दिक पांड्या ने अहम भूमिका निभाई. वर्ल्ड कप 2024 की पहली एनिवर्सरी पर हार्दिक ने इमोशनल वीडियो शेयर किया है. भारत ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 11 साल के बाद आईसीसी खिताब अपने नाम किया था. खिताबी मुकाबले में सूर्यकुमार यादव का कैच आज भी फैंस के मन में बसा हुआ.

भारत ने एक साल पहले 29 जून 2024 को पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. यह खिताब भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता था. जो साल 2007 में पहला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे. फाइनल में विराट कोहली ने 76 रन जड़े. वही अक्षर पटेल के बल्ले से 47 रन की अहम पारी देखने को मिली थी. जबकि गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक की घातक बॉलिंग देखने को मिली थी.

हार्दिक पांड्या ने बल्ले से 2 गेंद पर 5 रन बनाए. लेकिन उनका गेंदबाजी स्पेल भारत के लिए जीवनदान था. उन्होंने हेनरिक क्लासेन का विकेट लेकर मैच में भारत की वापसी करवाई. हार्दिक ने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके.

