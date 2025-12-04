IPL 2026 नीलामी में इन 5 विदेशी ऑलराउंडरों पर हो सकती है पैसों की बारिश, लग सकता है बड़ा दाव

IPL 2026 Auction: विदेशी ऑलराउंडर्स का नीलामी में बोलबाला नजर आ सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि इन 5 विदेशी ऑलराउंडर्स पर नीलामी में पैसों की बारिश हो सकती है और टीमें उनपर बड़ा दाव खेल सकती हैं.

आईपीएल 2026 की नीलामी का आयोजन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित होगा. इस नीलामी में कई खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लग सकती है. लेकिन नीलामी में टीमों की नजरे ऑलराउंडर्स पर होंगी. हालांकि आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सेव दोनों ही रिलीज हुए थे. लेकिन फिर दोनों ने ही आईपीएल से संन्यास ले लिया. ऐसे में अब विदेशी ऑलराउंडर्स का नीलामी में बोलबाला नजर आ सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि इन 5 विदेशी ऑलराउंडर्स पर नीलामी में पैसों की बारिश हो सकती है और टीमें उनपर बड़ा दाव खेल सकती हैं.

कैमरून ग्रीन

ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन पर सभी टीमों की नजरे होंगी. हालांकि ग्रीन के लिए सीएसके और केकेआर दोनों ही टीमों जा सकती है, क्योंकि इन दो टीमों के पास सबसे बड़ा पर्स है. ग्रीन के नाम आईपीएल में एक शतक भी है. ऐसे में ग्रीन पर बड़ी बोली लग सकती है.

सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के स्पिन ऑलराउंडर सिकंदर रजा अपनी गेंद के साथ साथ बल्ले से भी पूरा मैच पलटने का दम रखते हैं. ऐसे में टीमें उनपर भी बड़ी बोली लगा सकती है. हाल ही में सिकंदर ने पाकिस्तान प्रीमियर लीग और अपने देश के लिए गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताया है. अब आईपीएल टीमें उन्हें अपनी टीमें शामिल करना चाहेंगी.

माइकल ब्रेसवेल

न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल भी अपनी फिरकी के अलावा बड़े शॉर्ट खेलने में माहिर हैं. ऐसे में उनपर पैसों की बारिश हो सकती है. ब्रेसवेल अपनी गेंद से भी बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं और उन्हें पवेलियन भेज सकते हैं. कई मौकों पर ब्रेसवेल ने टी20 में न्यूजीलैंड की कप्तानी भी की हुई है, जिसमें टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है.

जेसन होल्डर

आईपीएल 2026 नीलामी में ग्रीन के बाद वेस्टइंडीज के जसन होल्डर का दूसरे सबसे बड़े ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं. होल्डर पर भी टीमें बड़ा दाव खेलने से संकोच नहीं करेंगी. ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कौनसी टीम होल्डर को अपनी टीम में शामिल करती है.

मैथ्यू शॉर्ट

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट आईपीएल 2026 नीलामी में काफी महंगे जा सकते हैं. शॉर्ट अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी करने के साथ-साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. इस लिस्ट में ग्रीम और होल्डर के बाद शॉर्ट तीसरे सबसे चर्चित ऑलराउंडर हैं.

