T20 वर्ल्ड कप 2026 में इन विदेशी टीमों के लिए खेलेंगे ये 40 भारतीय खिलाड़ी, एक टीम में है 11 इंडियन

T20 World Cup 2026 Indian Players: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 40 भारतीय खिलाड़ी विदेशी टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. एक टीम में तो पूरे 11 खिलाड़ी ही भारतीय मूल के है.

भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने वाली है, जिसे अब कुछ ही दिन बचे हैं. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा रहे हैं, जो भारत और श्रीलंका पहुंच गई हैं. लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक बेहद खास बात है. दरअसल, इस बार कुल 40 भारतीय खिलाड़ी विदेशी टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. एक टीम में तो पूरे 11 खिलाड़ी ही भारतीय मूल के है. आइए जानते हैं कि किन टीमों में कितने भारतीय क्रिकेटर्स हैं.

एक टीम में कुल 11 भारतीय खिलाड़ी

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा क्रिकेट टीम में कुल 11 भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. विदेशी टीमों में सबसे ज्यादा भारतीय क्रिकेटर कनाडा की टीम में ही है. टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा भी भारतीय मूल के क्रिकेटर हैं. इसके अलावा अन्य 10 प्लेयर मौजूद हैं, जो भारत में ही वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे.

कनाडा की टीम- दिलप्रीत बाजवा (कप्तान), अजयवीर हुंदल, अंश पटेल, दिलोन हेइलिगर, हर्ष ठाकेर, जसकरनदीप बुट्टर, कलीम सना, कंवरपाल ताथगुर, नवनीत धालीवाल, निकोलस किर्टन, रविंदरपाल सिंह, साद बिन जफर, शिवम शर्मा, श्रेयस मोव्वा और युवराज समरा.

इन विदेशी टीमों में भी है भारतीय खिलाड़ी

कनाडा के अलावा यूएसए क्रिकेट में कुल 9 भारतीय खिलाड़ी हैं, इतना ही नहीं टीम की कमान भी भारतीय क्रिकेटर के हाथों में है. इसके अलावा ओमान क्रिकेट टीम में 7 भारतीय क्रिकेटर हैं. वहीं यूएई क्रिकेट टीम में 7 भारतीय मूल के क्रिकेटर्स हैं. वहीं नीदरलैंड समेत अन्य टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर कुल 40 भारतीय मूल के क्रिकेटर्स हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमों ने लिया हिस्सा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें चार ग्रुप में बाटा गया है. इसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेपाल, नामीबिया, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ओमान, इटली, यूएई, यूएसए और कनाडा की टीमों ने हिस्सा लिया है.

