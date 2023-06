एशेज में डेब्यू करते ही Josh Tounge ने किया कमाल, वार्नर और ख्वाजा को बोल्ड कर 54 साल बाद बना डाला ये रिकॉर्ड

England vs Australia के बीच लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के युवा गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स को शानदार गेंदबाजी पर बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई.

the ashesh eng vs aus josh tounge bowled out david warner and usman khawaja in england vs australia 2nd test