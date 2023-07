ENG vs AUS 5th Test: रूट और बेयरस्टो ने ओवल में खेली धुंआधार पारी, 100 की साझेदारी में जड़े 20 चौके

डीएनए हिंदी: एशेज सीरीज 2023 (The Ashes 2023) के पांचवें मुकाबले (ENG vs AUS 5th Test) को जीतने के लिए इंग्लैंड की टीम पूरी जोर लगा रही है. पहले दिन ने मेजबान टीम एक साफ रणनीति के साथ मैदान पर उतरी है कि उन्हें पूरे मैच में तेजी से रन बनाने हैं. पहली पारी में 283 रन पर सिमटने के बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप की काफी आलोचना हुई थी लेकिन इंग्लैंड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और दूसरी पारी में भी वह उसी इरादे के साथ मैदान पर उतरे और धमाल मचाना शुरू कर दिया. फिलहाल इंग्लैंड ने 320 रन बना लिए हैं और उनके सिर्फ 4 विकेट गिरे हैं. जो रूट (Joe Root) 80 और जॉनी बेयरस्टो (Johny Bairstow) और 70 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी हो चुकी है और वो भी सिर्फ 141 गेंदों में. इस दौरान दोनों ने मिलकर 19 चौके और एक छ्क्का लगाया है.

ये भी पढ़ें: नहीं चला Sanju Samson का IPL वाला जादू, 23 रन के भीतर भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन

First ball, first boundary. What a start to the day from Zak Crawley.#Ashes2023 pic.twitter.com/KDk6VkF44r