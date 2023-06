इस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने नहीं मानी Virat Kohli की सलाह, अब Ashes में खेला तो हुआ पछतावा

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दौरान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर बल्लेबाज को रिवर्स स्वीप न खेलने की सलाह दी थी.

the ashes 2023 eng vs aus virat kohli and steve smith advised alex Carey to not play the reverse sweep