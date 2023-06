ENG vs AUS: दूसरी पारी में इग्लैंड के बल्लेबाजों का कैसा रहेगा प्रदर्शन? जानें चौथे दिन कैसा खेलेगी पिच

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं और 35 रन की बढ़त हासिल कर ली है.

