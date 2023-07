The Ashes 2023: दो हार के बाद इंग्लैंड क्रिकेट में मचा घमासान, एंडरसन समेत तीन खिलाड़ियों को कर दिया बाहर

England vs Australia Test 2023: एशेज सीरीज में वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है.

the ashes 2023 eng vs aus james anderson drops Mark Wood Chris Woakes Moeen Ali will play Headingley test