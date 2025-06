साउथ अफ्रीका(South Africa) ने हाल ही में टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) के कप्तानी में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप(ICC World Test Championship) का खिताब जीता था. बावुमा जिंबाब्वे के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. टेंबा बाएं टखने में खिंचाव की वजह से जिंबाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हुए हैं. उनको ये इंजरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल(WTC FINAL 2025) मैच के दौरान ही हुई थी. हालांकि इसके बाद भी बावुमा ने बल्लेबाजी करनी जारी रखी थी. टेंबा की दूसरी पारी में 66 रन साउथ अफ्रीका को चैंपियन बनाने में अहम रही थी. जिंबाब्वे दौरे (Zimbabwe Tour Of South Africa) पर भारतीय मूल के खिलाड़ी केशव महाराज (Keshav Maharaj) को कप्तान बनाया गया है.



क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान टेंबा बावुमा बाएं पैर में हैमस्ट्रिंग खिंचाव के कारण जिम्बाब्वे के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. बावुमा को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी के दौरान बल्लेबाजी करते समय चोट लगी थी. चोट की गंभीरता का आंकलन करने के लिए उनका स्कैन किया जाएगा. उनकी गैरमौजूदगी में केशव महाराज टीम की कप्तानी करेंगे.

यह दो साल से कम समय में बावुमा की तीसरी हैमस्ट्रिंग इंजरी है. इससे पहले 2023 वनडे विश्व कप के दौरान चोट लगी थी. इंजरी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेले थे. भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान भी उन्हें चोट लगी थी. उन्हें बार-बार कोहनी की समस्या भी होती है. वह अक्सर अपनी बाईं कोहनी पर भारी पट्टी बांधकर खेलते हैं.

