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Team India Test Schedule: श्रीलंका के बाद अब कब टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया? जानें अब किन टीमों के खिलाफ होगी सीरीज

Team India Test Schedule: श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली है और अब टीम इंडिया अपने अगले मीशन के लिए तैयारी करेगी.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 29, 2026, 10:26 PM IST

Team India Test Schedule: श्रीलंका के बाद अब कब टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया? जानें अब किन टीमों के खिलाफ होगी सीरीज

Team India Test Schedule (Photo ESPN)

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श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली है और अब टीम इंडिया अपने अगले मीशन के लिए तैयारी करेगी. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2026-27 के फाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को अभी 7 मैच खेलने हैं, जिसमें से टीम को कम से कम 6 मैच जीतने ही होंगे. लेकिन टीम का सामना टेस्ट इतिहास की सबसे खतरनाक टीमों से होने वाला है, जिसके सामने जीत आसान नहीं होगी. आइए जानते हैं कि भारतीय टीम का टेस्ट शेड्यूल कैसा है और अब टीम किन टीमों के खिलाफ कब और कहां टेस्ट सीरीज खेलेगी. 

कैसी रही भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज?

भारतीय टीम ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की. टीम ने सीरीज का पहला मुकाबला 165 रनों से जीता था. हालांकि, टीम के पास दूसरा टेस्ट भी जीतने के मौका था, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दानुशा ने भारतीय खिलाड़ी और फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. 213 रनों की बढ़त लेने के बाद भारत ने श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने के लिए बुलाया था, लेकिन फॉलोऑन खेलते हुए श्रीलंका ने 9 विकेट के नुकसान पर 429 रन बना दिए. ऐसे में ये मुकाबला ड्रॉ हो गया. 

अगले सीरीज किन टीमों के खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया?

श्रीलंका दौरे के बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 19 नवंबर, 2026 वेलिंगटन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 27 नवंबर से खेला जाना है. ये दोनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 3.30 बजे से शुरू होंगे. न्यूजीलैंड दौरे से लौटने के बाद टीम इंडिया करीब एक महीने से ज्यादा का ब्रेक लेगी. उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत का दौरा करेगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज भारतीय सरजमीं पर खेली जाएगी. ये टेस्ट सीरीज 21 जनवरी से 3 मार्च तक खेला जाएगा. इस सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.

भारत और न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

  • भारत और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट- 19 से 23 नवंबर, 2026 (वेलिंगटन)
  • भारत और न्यूजीलैंड का दूसरा टेस्ट- 27 नवंबर से 1 दिसंबर, 2026 (क्राइस्टचर्च)

भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

  • भारत और ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट- 21 से 25 जनवरी, 2027 (नागपुर)
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट- 29 जनवरी से 2 फरवरी 2027 (चेन्नई)
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट- 11 से 15 फरवरी 2027 (गुवाहाटी)
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया चौथे टेस्ट- 19 से 23 फरवरी 2027 (रांची)
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट- 27 फरवरी से 3 मार्च 2027 (अहमदाबाद)
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