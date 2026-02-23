Team India Semi-Final Scenario: साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? जानिए क्या है समीकरण

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Team India Semi-Final Scenario: शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया काफी मुश्किलों में फंस गई है. क्योंकि टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह अब आसान नहीं रही है और टीम पर बाहर होने का खतरा मंडरान लगा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 23, 2026, 04:41 PM IST

Team India Semi-Final Scenario

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026  सुपर-8 में 22 फरवरी रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया को 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. इस शर्मनाक हार के बाद टीम इंडिया काफी मुश्किलों में फंस गई है. क्योंकि टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह अब आसान नहीं रही है और टीम पर बाहर होने का खतरा मंडरान लगा है. 76 रनों से हार के बाद टीम इंडिया का नेट रनरेट बद से बदतर हो गया है, जो आगे चलकर टीम के लिए चुनौती बन सकती है. आइए जानते हैं कि टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का क्या समीकरण है और टीम को अब आगे क्या करना होगा?

76 रनों से हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया?

सुपर-8 में सभी टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप 1 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज औक जिम्बाब्वे का नाम है और सभी टीमों को कुल 3 मुकाबले खेलने हैं, जिनमें से टॉप-2 टीम सेमीफाइनल में जगह बना पाएंगी. ऐसे में भारत ने अपना पहला मैच गंवा दिया है और अब टीम को जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज से मैच खेलना है. हालांकि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया को हर हाल में बचे हुए दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे. वरना इसके अलावा टीम को पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है. क्योंकि अब एक हार और भारतीय टीम के साथ करोड़ों फैंस का सपना भी टूट जाएगा. 

लेकिन टीम इंडिया के एक बात जरूर ध्यान में रखनी होगी. जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ जीत टीम को सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा सकती है. 76 रनों से हारने के बाद टीम का नेट रनरेट -3.800 का हो गया है, जो बद से बदतर है. ऐसे में भारत को अब अपने बचे हुए दोनों मुकाबले काफी बड़े अंतर से जीतना ही होगा, जिससे उनका नेट रनरेट बेहतर हो सके. 

एक हार और एक जीती तो क्या होगा?

अब फैंस सोच रहे होंगे कि अगर टीम इंडिया एक मैच हार जाती है और एक मैच जीतती है, तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं. अगर टीम इंडिया एक भी मैच गंवाती है, तो लगभग टीम इंडिया का सफर खत्म हो जाएगा. हालांकि एक हार के बाद भी भारत के पास चांस बचा होगा. अगर भारत एक मैच जीतता है और एक हारता है, तो फिर टीम को दूसरे टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा. लेकिन ये समीकरण भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा. इसी वजह से टीम दोनों मैच बड़े अंतर से जीतना ही चाहेगी. 

ऐसा रहा भारत और साउथ अफ्रीका का मैच

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान 187 रन बोर्ड पर लगा दिए थे. डेविड मिलर ने 63 रन, डेवाल्ड ब्रेविस ने 45 और ट्रिस्टन स्टब्स ने नाबाद 44 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिससे टीम एक विशाल स्कोर तक पहुंच सका. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 देकर 3 विकेट चटकाए. इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 18.5 ओवरों में 111 रनों पर ही ढेर हो गई और 76 रनों से मुकाबला गंवा दिया. हालांकि भारत के सभी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे.

