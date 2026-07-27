Team India Schedule: जिम्बाब्वे सीरीज के बाद अब तक एक्शन में नजर आएगी टीम इंडिया, जानें कैसा है शेड्यूल

Team India Schedule: जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया एक्शन में अब कब नजर आएगी. आइए जानते हैं कि अब कब और किन टीमों के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबले खेलेगी.

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है. भारतीय टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्बाब्वे सीरीज में बतौर कप्तान अपना पहला मैच जीता और अपनी पहली सीरीज भी जीती. लेकिन अब फैंस जानना चाहते हैं कि जिम्बाब्वे दौरे के बाद टीम इंडिया एक्शन में अब कब नजर आएगी. आइए जानते हैं कि अब कब और किन टीमों के खिलाफ टीम इंडिया मुकाबले खेलेगी.

ऐसी रही जिम्बाब्वे सीरीज

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज में भारत ने पहला मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था, जबकि दूसरा टी20 टीम इंडिया ने 90 रनों से जीत हासिल की थी. वहीं, आखिरी और तीसरा टी20 मैच में टीम इंडिया ने 35 रनों से जीत हासिल की है और टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया. हालांकि, इससे पहले आयरलैंड ने 2-0 से और इंग्लैंड ने 4-0 से भारत को क्लीन स्वीप किया था.

जिम्बाब्वे के बाद कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल?

भारतीय टीम आयरलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दौरे के बाद श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां टीम इंडिया को दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. हालांकि, उसके बाद टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज खेलनी है. हालांकि, इस साल के अंत में टीम इंडिया न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली है. जहां टीम को 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है.

भारत और श्रीलंका सीरीज

पहला टेस्ट मैच-15 अगस्त 2026 (गाले)

दूसरा टेस्ट मैच- 23 अगस्त 2026 (कोलंबो)

भारत और वेस्टइंडीज सीरीज

पहला ODI- 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)

दूसरा ODI- 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)

तीसरा ODI- 3 अक्टूबर 2026 (मोहाली)

पहला T20- 6 अक्टूबर 2026 (लखनऊ)

दूसरा T20- 9 अक्टूबर 2026 (रांची)

तीसरा T20- 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)

चौथा T20- 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)

पांचवां T20- 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)

भारत और न्यूजीलैंड सीरीज