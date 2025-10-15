FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभी चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी को लेकर दिया बयान; जानें क्या कहा

Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

Team India Schedule: अब अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके खिलफा खेलेगी टीम इंडिया? देखें भारत का WTC शेड्यूल

Actor Pankaj Dheer:देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा

कौन हैं वो मुस्लिम पुलिस अधिकारी जिन्होंने 'जय श्री राम' बोलकर भीड़ को किया शांत? फैन हुआ सोशल मीडिया

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा

क्रिकेट

Team India Schedule: अब अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके खिलफा खेलेगी टीम इंडिया? देखें भारत का WTC शेड्यूल

Team India Schedule: अब टीम इंडिया अपना टेस्ट मैच या सीरीज कब और किसके खिलाफ खेलेगी. आप यहां टीम इंडिया का WTC का पूरा शेड्यूल देख सकते है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 15, 2025, 03:01 PM IST

Team India Schedule: अब अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके खिलफा खेलेगी टीम इंडिया? देखें भारत का WTC शेड्यूल

Team India Schedule

भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 संस्करण की अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज खेल ली है. सबसे पहले टीम इंग्लैंड के लिए 5 मैच खेली थी और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने दो मैचों की घरेलू सीरीज खेली थी. लेकिन क्या आपको पता है कि अब टीम इंडिया अपना टेस्ट मैच या सीरीज कब और किसके खिलाफ खेलेगी. आप यहां टीम इंडिया का WTC का पूरा शेड्यूल देख सकते है. 

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

वेस्टइंडीज के बाद अब टीम इंडिया अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भिड़ेगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज नंबर 2025 से होगी. उसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज अपने घर पर खेलेगी. इसके अलावा टीम को अन्य सीरीज के लिए भारत के बाहर खेलने जाना है. 

  • भारत-साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज (नंवबर 2025, भारत में)
  • भारत-श्रीलंका दो मैचों की सीरीज (अगस्त 2026, श्रीलंका में)
  • भारत-न्यूजीलैंड दो मैचों की सीरीज (अक्टूबर 2026, न्यूजीलैंड में)
  • भारत-ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (5 फरवरी 2027, भारत में)

टीम इंडिया को 2027 तक दो बार विदेश का दौरा करना है. पहले 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करने वाली है, जहां टीम की जीत की संभावना ज्यादा है. लेकिन उसके बाद टीम को न्यूजीलैंड का दौरा करना है. जहां टीम इंडिया को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. 

कब खेला जाएगा WTC का फाइनल?

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की शुरुआत जून 2025 भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज से हुई है. वहीं WTC का फाइनल जून 2027 को खेला जाएगा. भारत ने इससे पहले दो बार साल 2021 और 2023 में WTC के फाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन टीम को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब देखना ये रोमांचक होगा कि क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में WTC फाइनल खेल पाते हैं या नहीं. WTC अंक तालिका की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि श्रीलंका दूसरे और भारतीय टीम तीसरे पायदान पर है. 

