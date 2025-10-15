Team India Schedule: अब अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके खिलफा खेलेगी टीम इंडिया? देखें भारत का WTC शेड्यूल

Team India Schedule: अब टीम इंडिया अपना टेस्ट मैच या सीरीज कब और किसके खिलाफ खेलेगी. आप यहां टीम इंडिया का WTC का पूरा शेड्यूल देख सकते है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 संस्करण की अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज खेल ली है. सबसे पहले टीम इंग्लैंड के लिए 5 मैच खेली थी और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया ने दो मैचों की घरेलू सीरीज खेली थी. लेकिन क्या आपको पता है कि अब टीम इंडिया अपना टेस्ट मैच या सीरीज कब और किसके खिलाफ खेलेगी. आप यहां टीम इंडिया का WTC का पूरा शेड्यूल देख सकते है.

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

वेस्टइंडीज के बाद अब टीम इंडिया अपने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भिड़ेगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की सीरीज नंबर 2025 से होगी. उसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज अपने घर पर खेलेगी. इसके अलावा टीम को अन्य सीरीज के लिए भारत के बाहर खेलने जाना है.

भारत-साउथ अफ्रीका दो मैचों की टेस्ट सीरीज (नंवबर 2025, भारत में)

भारत-श्रीलंका दो मैचों की सीरीज (अगस्त 2026, श्रीलंका में)

भारत-न्यूजीलैंड दो मैचों की सीरीज (अक्टूबर 2026, न्यूजीलैंड में)

भारत-ऑस्ट्रेलिया पांच मैचों की टेस्ट सीरीज (5 फरवरी 2027, भारत में)

टीम इंडिया को 2027 तक दो बार विदेश का दौरा करना है. पहले 2026 में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करने वाली है, जहां टीम की जीत की संभावना ज्यादा है. लेकिन उसके बाद टीम को न्यूजीलैंड का दौरा करना है. जहां टीम इंडिया को जीत के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है.

कब खेला जाएगा WTC का फाइनल?

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की शुरुआत जून 2025 भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज से हुई है. वहीं WTC का फाइनल जून 2027 को खेला जाएगा. भारत ने इससे पहले दो बार साल 2021 और 2023 में WTC के फाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन टीम को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब देखना ये रोमांचक होगा कि क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में WTC फाइनल खेल पाते हैं या नहीं. WTC अंक तालिका की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, जबकि श्रीलंका दूसरे और भारतीय टीम तीसरे पायदान पर है.

