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Team India Schedule: IPL के बाद कब है टीम इंडिया का पहला मैच? जानें कैसा है 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल

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Team India Schedule: IPL के बाद कब है टीम इंडिया का पहला मैच? जानें कैसा है 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल

Team India Schedule: आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया अपना पहला मैच कब खेलेगी और टीम का शेड्यूल कैसा है?

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मोहम्मद साबिर

Updated : May 24, 2026, 04:37 PM IST

Team India Schedule: IPL के बाद कब है टीम इंडिया का पहला मैच? जानें कैसा है 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल

Team India Schedule

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आईपीएल का 19वां सीजन अपने अंत को आ गया है. आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मुकाबले खेले जाने हैं. पहला क्वालिफाइयर 26 मई को खेला जाएगा, जबकि 31 मई को फाइनल होना है. आईपीएल में दुनियाभर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और अब वो अपनी नेशनल टीमों के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. ऐसे में अब भारतीय खिलाड़ी भी इंडियन जर्सी में नजर आएंगे. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के बाद टीम इंडिया अपना पहला मैच कब खेलेगी और टीम का शेड्यूल कैसा है?

आईपीएल के कितने दिन बाद खेलेगी टीम इंडिया

आईपीएल 2026 का अंत 31 मई को होगा. ऐसे में आईपीएल बाद टीम इंडिया का अगला मैच अफगानिस्तान के खिलाफ है, जो आईपीएल के 6 दिन बाद है. भारत और अफगानिस्तान के बीच 6 जून को टेस्ट मुकाबला खेला जाना है. दोनों देशों के बीच एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाना है, जो न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में खेला जाएगा. 

विराट-रोहित भी आएंगे नजर

भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट के अलावा तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि, बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि रोहित का खेलना उनकी फिटनेस पर टिका हुआ है. लेकिन रोहित अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल है. 

2026 में टीम इंडिया का शेड्यूल

भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद आयरलैंड का दौरा करना है, जां टीम को 2 टी20 मैच खेलने हैं. आयरलैंड के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां टीम को 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी. 

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