Team India Schedule: अफगानिस्तान से वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी टीम इंडिया, देखें विराट-रोहित इंडियन जर्सी में कब आएंगे नजर

Team India Schedule: भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी. बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच बड़ा ऐलान किया है. टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. उसके बाद आईपीएल 2026 खेला जाएगा, जो 31 मई तक होगा. उसके बाद भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी. बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है. आईपीएल के बाद एक बार फिर फैंस विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडियन जर्सी में देख सकते हैं. आइए जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज कब और कहां खेली जाएगी?

कब से खेला जाएगी सीरीज?

भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो 6 जून से 10 जून तक न्यू चंडीगढ़ में होगा. उसके बाद दोनों टीमें तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगी. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर इंडियन जर्सी में नजर आने वाले हैं. रोहित और विराट ने टी20 और टेस्ट से संन्यास ले लिया है और अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट क्रिकेट ही खेलते हैं.

टेस्ट मैच, 4 जून (न्यू चंडीगढ़)

पहला वनडे, 14 जून (धर्मशाला)

दूसरा वनडे, 17 जून (लखनऊ)

तीसरा वनडे, 20 जून (चेन्नई)

आपको बता दें कि बीसीसीआई ने वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान नहीं किया है. बीसीसीआई आईपीएल 2026 के अंत के बाद टीम का ऐलान कर सकती है. क्योंकि आईपीएल में बोर्ड खिलाड़ियों को प्रदर्शन पर नजर रखेगी और नई खिलाड़ियों को भी मौका मिल सकता है.

🚨 News 🚨



Here's a look at the schedule for Afghanistan Men’s Team’s tour of India in June 2026 🗓️



Details ▶️ https://t.co/OkJVip4AhJ#TeamIndia | #INDvAFG pic.twitter.com/CQhIliTf2E March 2, 2026

कब खेला जाएगा आईपीएल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, आईपीएल का 19वां सीजन यानी आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होगा. वहीं दो महीने से ज्यादा चलने वाली लीग का फाइनल 31 मई को खेला जाएगा. हालांकि पिछली सीजन आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था. इस बार टीम ट्रॉफी को डिफेंड करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है.

