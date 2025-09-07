Rashifal 6 September 2025: मिथुन और वृश्चिक वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
US: टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप से मिले जेसन मिलर, जानें भारत सरकार से उनका क्या है कनेक्शन
'बेटी के लिए तो सरकारी दामाद ही लाऊंगा..' आखिर क्यों पेरेंट्स स्टार्टअप सीईओ से बेहतर सरकारी कर्मचारी को मानते हैं?
'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO
Asia Cup 2025 में नहीं होगा टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर, Dream11 के बाद अभी तक नहीं हुई डील; देखें Video
इस एक्टर के साथ अंधाधुन फायरिंग करते नजर आए एमएस धोनी, Video में देखें माही का खतरनाक लुक
अमेरिका में Kissing Bugs से बढ़ रहा है चगास डिजीज का खतरा, इन लक्षणों से करें पहचान
राजा रघुवंशी मर्डर केस में पुलिस चार्जशीट ने खोले अहम राज, पहले भी सोनम ने रची थी हत्या की साजिश, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
Asia Cup 2025 All Teams Squad: यहां देखें एशिया कप 2025 के लिए सभी देशों के स्क्वाड, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
पब्लिक प्लेस में बनाते हैं रील तो हो जाएं सावधान, पुलिस कर सकती है गिरफ्तार, यहां जान लें नियम
क्रिकेट
Team India Jersey For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है.
एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई जर्सी रिवील कर दी है. इस जर्सी में टीम इंडिया का कोई भी स्पॉन्सर नजर नहीं आया है. यानी बीसीसीआई की अभी तक किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप के लिए डील नहीं हुई है. ड्रीम 11 के साथ डील खत्म होने के बाद अब जर्सी कुछ इस तरह नजर आ रही है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी कैसी होगी.
बीसीसीआई को नहीं मिला कोई स्पॉन्सर
एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है. दरअसल, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ी नजर आए हैं, जो नई जर्सी पहने हुए हैं. इसमें स्पॉन्सरशिप नजर नहीं आया है, जहां पर Dream11 लिखा था, अब वहां पर INDIA लिखा हुआ है.
THE PHOTOSHOOT OF TEAM INDIA AHEAD OF ASIA CUP 2025. 🇮🇳pic.twitter.com/sqHDa7dERn— Tanuj (@ImTanujSingh) September 7, 2025
सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हुए बैन
भारतीय सरकार ने पूरे देश में सभी तरह के ऑनलाइन गेमिंग्स ऐप को पूरी तरह बैन कर दिया है. साल 2023 में बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ डील की थी, जो 3 साल तक की थी. लेकिन जब सरकार ने इस तरह के ऐप पर बैन लगाया, तो बीसीसीआई ने ड्रीम11 से अपनी डील खत्म कर ली. वहीं अब बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किया है, जिसमें बोर्ड ने शर्त रखी है कि किसी भी तरह से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी.
कब से शुरू होगा एशिया कप 2025
एशिया कप 2025 को शुरू होने में अब केवल 2 दिन ही बचे हैं. एशिया कप 2025 मंगलवार 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हॉगकॉग के बीच खेला जाना है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.