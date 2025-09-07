Asia Cup 2025 में नहीं होगा टीम इंडिया की जर्सी पर कोई स्पॉन्सर, Dream11 के बाद अभी तक नहीं हुई डील; देखें Video

Team India Jersey For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है.

एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की नई जर्सी रिवील कर दी है. इस जर्सी में टीम इंडिया का कोई भी स्पॉन्सर नजर नहीं आया है. यानी बीसीसीआई की अभी तक किसी भी कंपनी से स्पॉन्सरशिप के लिए डील नहीं हुई है. ड्रीम 11 के साथ डील खत्म होने के बाद अब जर्सी कुछ इस तरह नजर आ रही है. आप वीडियो में देख सकते हैं कि एशिया कप में टीम इंडिया की जर्सी कैसी होगी.

बीसीसीआई को नहीं मिला कोई स्पॉन्सर

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है. दरअसल, एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या समेत कई खिलाड़ी नजर आए हैं, जो नई जर्सी पहने हुए हैं. इसमें स्पॉन्सरशिप नजर नहीं आया है, जहां पर Dream11 लिखा था, अब वहां पर INDIA लिखा हुआ है.

THE PHOTOSHOOT OF TEAM INDIA AHEAD OF ASIA CUP 2025. 🇮🇳pic.twitter.com/sqHDa7dERn — Tanuj (@ImTanujSingh) September 7, 2025

सभी ऑनलाइन गेमिंग ऐप हुए बैन

भारतीय सरकार ने पूरे देश में सभी तरह के ऑनलाइन गेमिंग्स ऐप को पूरी तरह बैन कर दिया है. साल 2023 में बीसीसीआई ने ड्रीम 11 के साथ डील की थी, जो 3 साल तक की थी. लेकिन जब सरकार ने इस तरह के ऐप पर बैन लगाया, तो बीसीसीआई ने ड्रीम11 से अपनी डील खत्म कर ली. वहीं अब बीसीसीआई स्पॉन्सरशिप के लिए टेंडर जारी किया है, जिसमें बोर्ड ने शर्त रखी है कि किसी भी तरह से ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई कंपनी को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी.

कब से शुरू होगा एशिया कप 2025

एशिया कप 2025 को शुरू होने में अब केवल 2 दिन ही बचे हैं. एशिया कप 2025 मंगलवार 9 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हॉगकॉग के बीच खेला जाना है. वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा.

