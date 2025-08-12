Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी
क्रिकेट
Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप 2025 के लिए बीसीसीआई इन 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर सकती है. यहां देखिए किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है, जिसके लिए एशिया के सभी देश अपनी टीम को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं. एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के स्क्वाड की चर्चा होने लगी है. विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद ये पहला कोई बड़ी टूर्नामेंट हैं. ऐसे में सिलेक्टर्स को सटीक टीम चुनने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि रिपोर्ट्स में आया है कि चयनकर्ताओं ने एशिया कप के लिए 15 सदस्यी टीम चुन ली है. आइए जानते हैं कि एशिया कप के लिए किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.
सूर्या करेंगे कप्तानी
सूर्यकुमार यादव की फिटनेस को लेकर काफी चर्चा हो रही है. लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सूर्या एशिया कप 2025 में टीम इंडिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे. वहीं शुभमन गिल उपकप्तानी कर सकते हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह भी फिट है और वो भी टीम का हिस्सा होंगे. लेकिन मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी टीम से बाहर हो सकते हैं.
🚨 THE LIKELY INDIAN SQUAD FOR ASIA CUP 🚨 [PTI]— Johns. (@CricCrazyJohns) August 11, 2025
Surya (C), Gill, Abhishek, Sanju, Tilak, Dube, Axar, Sundar, Varun, Kuldeep, Bumrah, Arshdeep, Harshit/Prasidh, Hardik, Jitesh/Jurel. pic.twitter.com/N2r3LoNGsn
कौन करेगा ओपनिंग?
एशिया कप 2025 के लिए यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर रह सकते हैं. लेकिन उनकी जगह अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की टीम में जगह पक्की मानी जा रही है. हालांकि टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओपनिंग जोड़ी होगी. टीम में गिल, अभिषेक और संजू सैमसन है और ये तीनों अगर टीम में रहे, तो उनका प्लेइंग इलेवन में रहना तय ही है. ऐसे में अब संजू और अभिषेक ओपनिंग कर सकते हैं और गिल तीसरे नंबर पर खेल सकते हैं.
एशिया कप 2025 के लिए ऐसी हो सकती है टीम इंडिया
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा या ध्रुव जुरेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा या प्रसिद्ध कृष्णा.
