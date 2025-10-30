टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पहली बार होने जा रहा है करिश्मा, india vs south africa सीरीज में बदल जाएगा ये नियम

India vs South Africa सीरीज के दूसरे टेस्ट में एक बड़े नियम में बदलाव देखने को मिल सकता है. इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 22 नवंबर से दो मैचों के टेस्ट सीरीज खेली जानी है.

अगर अब तक के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में पहले दिन सुबह टॉस होता है. दो घंटे का खेल होता है और फिर 40 मिनट का ब्रेक होता है, जिसे लंच कहा जाता है. इसके बाद मैच फिर से शुरू होता है दो घंटे खेल चलने के बाद फिर से टी ब्रेक होता है. 20 मिनट के टी ब्रेक के बाद 2 और घंटे का खेल आयोजित किया जाता है और दिन के खेल का अंत होता है. लेकिन अब हो सकता है कि इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दौरान शायद बदली नजर आए.

लंच ब्रेक से पहले होगा टी ब्रेक

लंच से पहले हमें टी ब्रेक देखने को मिलेगा और टी ब्रेक की जगह लंच ब्रेक होगा. दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मानें तो गुवाहटी में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 22 नवंबर से दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा, इस मैच की खास बात ये है कि इस मैच में टी ब्रेक की जगह लंच ब्रेक और लंच ब्रेक की जगह टी ब्रेक देखने को मिल सकता हैं. इसका कारण ये है कि भारत के पूर्वी भाग में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है. मैच की टाइमिंग अभी के लिए साढ़े 9 है, लेकिन इसे 9 बजे किया जा सकता है.

इस टेस्ट मैच की टाइमिंग

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस मैच की टाइमिंग कुछ ऐसी हो सकती है, जिसमें 9 से 11 बजे तक पहला सेशन और 11 से 11 बजकर 20 मिनट तक टी ब्रेक और उसके बाद 11:20 से 1:20 तक दूसरा सेशन और फिर 40 मिनट का लंच ब्रेक, जो 2 बजे तक चलेगा. इसके बाद दो से चार बजे तक तीसरे सेशन का खेल आयोजित किया जाएगा. परंपरागत रूप से, भारत में टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होते हैं और पहला सेशन साढ़े 11 बजे तक चलता है. इसके बाद 40 मिनट का लंच ब्रेक (11:30 से 12:10 बजे) होता है, जिसके बाद दूसरा सत्र शुरू होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से