क्रिकेट के दुनिया से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर सामने आई है. बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को एक क्रिकेट मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा है. जिसके बाद उनको एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. तमीम ढाका प्रीमियर डिवीजन लीग के लिए मैच खेल रहे थे. जिस दौरान ये घटना घटी. हालांकि मिली खबरों के मुताबिक अभी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

Tamim Iqbal suffered a heart attack while playing a game in the ongoing Dhaka Premier League, reports @a_atifazam.



