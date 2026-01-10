FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा? 

नीले ड्रम पर बेस्ड 'हनीमून से हत्या' से 'दे दे प्यार दे 2' तक, इस हफ्ते OTT पर लगेगा कॉमेडी-मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर का तड़का

क्या हरा शहद देखा है आपने जिसे खाने से होता है हल्का नशा लेकिन करती है दवा का काम, कीमत सोने-चांदी से भी है ज्यादा 

क्रिकेट

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका नहीं मिला है. अब बहुत दिनों बाद उन्होंने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. आइए जातने हैं कि शुभमन गिल ने क्या कहा

सुमित तिवारी

Updated : Jan 10, 2026, 02:59 PM IST

'जो मेरी किस्मत में लिखा उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता', T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल का छलका दर्द

Shubman Gill

टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में मौका नहीं मिला है. इससे पहले शुभमन गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 टीम का हिस्सा भी रह चुके थे. लेकिन खराब फॉर्म के चलते उनकी वर्ल्ड कप स्क्वॉड से छुटी हो गई. शुभमन गिल ने अब टीम का ऐलान होने के कई दिनों बाद टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर चुप्पी तोड़ी है.न्यूज़ीलैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले पहले वनडे से ठीक पहले शुभमन गिल ने कहा कि वो चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करते हैं और टी20 विश्व कप में भाग लेने जा रही भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हैं. 

हालिया टी-20 फॉम

बता दें कि शुभमन गिल का हालिया टी-20 फॉम डामाडोल रहा है. उनकों 2025 में कई मौके मिले लेकिन वह अपने बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. बता दें कि चयनकर्ताओं ने टीम कॉम्बिनेशन का हवाला देते हुए उन्हें विश्व कप स्क्वॉड से बाहर रखा है. शुभमन की जगह अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्यकुमार यादव कप्तान की भूमिका निभाएंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि-

टी 20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मैं चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान करता हूं. टीम को टी20 विश्व कप के लिए शुभकामनाएं. मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए. जो मेरी किस्मत में लिखा है, कोई छीन नहीं सकता. एक खिलाड़ी हमेशा देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता है. चयनकर्ताओं ने जो फैसला लिया है, वो स्वीकार है.'

रोहित और कोहली पर रेहगी नजर 

दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के साथ  तीन मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा सुर्खियों में रहने वाले हैं. दोनों दिग्गजों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में शानदार बल्लेबाजी फॉर्म में नजर आए, इस टूर्नामेंट में दोनों ने बड़े स्कोर बनाकर ये साबित कर दिया कि दोनों का अब भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं. शुभमन गिल के वापस आने का सीधा असर यशस्वी जायसवाल पर पड़ सकता है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान अपना पहला ओडीआई शतक जमाया था. अगर शुभमन ओपनिंग उतरते हैं तो जायसवाल को ये पॉजीशन छोड़नी पड़ सकती है.

