T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 के मुकाबले कब, कहां किन टीमों के बीच खेले जाने हैं. आप यहां सुपर-8 का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले लगभग खत्म हो गए हैं और हमें सुपर-8 की टीमें भी मिल गई है. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 8 टीमों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सुपर-8 में जगह बनाई है. हालांकि इस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिसकी जगह जिम्बाब्वे ने ली है. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हारकर उलटफेर किया था. ऐसे में जानते हैं कि सुपर-8 के मुकाबले कब, कहां किन टीमों के बीच खेले जाने हैं. आप यहां सुपर-8 का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं.

सुपर-8 में होंगे दो ग्रुप

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज मुकाबलों में कुल चार ग्रुप थे. लेकिन सुपर-8 में सिर्फ दो ग्रुप होंगे, जिसमें ग्रुप 1 में 4 टीम और ग्रुप 2 में भी चार टीमें होंगी. इसमें दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और फाइनल के लिए मुकाबला खेलेंगी. दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीम 8 मार्च को फाइनल खेलेगी.

कब से खेले जाएंगे सुपर-8 के मुकाबले?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा. हालांकि 21 फरवरी शनिवार से सुपर-8 का आगाज होगा. अगर पाकिस्तान कल क्वालिफाई करती है, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला खेला जाना है. हालांकि 1 मार्च तक सुपर-8 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद पहला सेमीफाइनल 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा, जबकि फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा.

कौनसे ग्रुप में कौनसी टीमें

सुपर-8 ग्रुप 1- जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारत

सुपर-8 ग्रुप 2- पाकिस्तान (संभावित), न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका.

कैसा है सुपर-8 का पूरा शेड्यूल

न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (संभावित), 21 फरवरी, कोलंबो

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 22 फरवरी, पल्लेकेले

भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 22 फरवरी, अहमदाबाद

जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज, 23 फरवरी, मुंबई

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (संभावित), 24 फरवरी, पल्लेकेले

न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, 25 फरवरी, कोलंबो

वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, 26 फरवरी, अहमदाबाद

भारत बनाम जिम्बाब्वे, 26 फरवरी, चेन्नई

इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, 27 फरवरी, कोलंबो

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान (संभावित), पल्लेकेले

जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका, 1 मार्च, दिल्ली

भारत बनाम वेस्टइंडीज, 1 मार्च, कोलकाता

पहला सेमीफाइनल, 4 मार्च

दूसरा सेमीफाइनल, 5 मार्च, मुंबई

फाइनल, 8 मार्च

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.