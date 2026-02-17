FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

ओवैसी को चिंता-'हैदराबाद को भाग्यनगर न बना दें'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Pravina Deshpande Death: पिता अस्पताल में, को-स्टार का निधन... इस समय दुखों के संकट से जूझ रहे भाईजान

Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

Dead Sea Marathon 2026: तपती धूप में चिलचिलाते नमक पर दौड़े 8000 लोग, जानिए कहां हुई ये खतरनाक रेस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 के मुकाबले कब, कहां किन टीमों के बीच खेले जाने हैं. आप यहां सुपर-8 का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 17, 2026, 10:44 PM IST

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule: कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे सुपर-8 के सभी मुकाबले? जानिए कैसा है शेड्यूल

T20 World Cup 2026 Super-8 Schedule

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले लगभग खत्म हो गए हैं और हमें सुपर-8 की टीमें भी मिल गई है. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 8 टीमों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सुपर-8 में जगह बनाई है. हालांकि इस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, जिसकी जगह जिम्बाब्वे ने ली है. जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हारकर उलटफेर किया था. ऐसे में जानते हैं कि सुपर-8 के मुकाबले कब, कहां किन टीमों के बीच खेले जाने हैं. आप यहां सुपर-8 का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं. 

सुपर-8 में होंगे दो ग्रुप

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज मुकाबलों में कुल चार ग्रुप थे. लेकिन सुपर-8 में सिर्फ दो ग्रुप होंगे, जिसमें ग्रुप 1 में 4 टीम और ग्रुप 2 में भी चार टीमें होंगी. इसमें दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और फाइनल के लिए मुकाबला खेलेंगी. दोनों सेमीफाइनल की विजेता टीम 8 मार्च को फाइनल खेलेगी. 

कब से खेले जाएंगे सुपर-8 के मुकाबले?

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा. हालांकि 21 फरवरी शनिवार से सुपर-8 का आगाज होगा. अगर पाकिस्तान कल क्वालिफाई करती है, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला खेला जाना है. हालांकि 1 मार्च तक सुपर-8 मैच खेले जाएंगे, जिसके बाद पहला सेमीफाइनल 4 मार्च और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को होगा, जबकि फाइनल 8 मार्च को खेला जाएगा. 

कौनसे ग्रुप में कौनसी टीमें

सुपर-8 ग्रुप 1- जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और भारत
सुपर-8 ग्रुप 2- पाकिस्तान (संभावित), न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका. 

कैसा है सुपर-8 का पूरा शेड्यूल

  • न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान (संभावित), 21 फरवरी, कोलंबो
  • इंग्लैंड बनाम श्रीलंका, 22 फरवरी, पल्लेकेले
  • भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 22 फरवरी, अहमदाबाद
  • जिम्बाब्वे बनाम वेस्टइंडीज, 23 फरवरी, मुंबई
  • इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (संभावित), 24 फरवरी, पल्लेकेले
  • न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, 25 फरवरी, कोलंबो
  • वेस्टइंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, 26 फरवरी, अहमदाबाद
  • भारत बनाम जिम्बाब्वे, 26 फरवरी, चेन्नई
  • इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, 27 फरवरी, कोलंबो
  • श्रीलंका बनाम पाकिस्तान (संभावित), पल्लेकेले
  • जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका, 1 मार्च, दिल्ली
  • भारत बनाम वेस्टइंडीज, 1 मार्च, कोलकाता
  • पहला सेमीफाइनल, 4 मार्च
  • दूसरा सेमीफाइनल, 5 मार्च, मुंबई
  • फाइनल, 8 मार्च

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
करोड़ों का कर्ज लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ रुपये कंपनी
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
T20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 सबसे बूढ़े खिलाड़ी, एक ने 44 साल की उम्र में रचा इतिहास
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
बिना JEE पास किए पूरा होगा IIT में पढ़ाई का सपना, इन 5 कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
MORE
Advertisement
धर्म
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट 
Pradosh Vrat 2026: 4 मार्च से 2 अप्रैल, जानिए चैत्र महीने में कब-कब है प्रदोष व्रत? नोट कर लें सही डेट
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
MORE
Advertisement