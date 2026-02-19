T20 World Cup 2026: क्या 'बेबी एबी' के टैग से परेशान हैं Dewald Brevis? एमएस धोनी के 'चेले' ने किया बड़ा खुलासा

Dewald Brevis on Babay AB Tag: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच साउथ अफ्रीका के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने बेबी एबी के टैग को लेकर बात की है.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच साउथ अफ्रीका के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने बेबी एबी के टैग को लेकर बात की है. दरअसल, उनके खेलने के तरीके को लेकर लोग उन्हें पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की तरह बताते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जूनियर डिविलियर्स कहा जाता है. एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में आरसीबी के लिए खेला हुआ है, जबकि ब्रेविस चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं. वहीं अब ब्रेविस ने डिविलियर्स से तुलना को लेकर बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि एमएस धोनी के चेले ने बेबी एबी टैग पर क्या कहा है?

क्या बेबी एबी के टैग से परेशान है ब्रेविस?

ब्रेविस ने बुधवार को यूएई के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत के बाद नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मीडिया से बात करते हुए कहा, "एबी डिविलियर्स के साथ तुलना होना मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, लेकिन ये मेरे लिए कभी भी कोई दबाव नहीं रहा. इसके कारण मुझे कभी भी दबाव में कमी महसूस नहीं हुई. ये हमेशा सम्मान की बात रही है."

यूएई के खिलाफ डेवाल्ड ब्रेविस ने 25 गेंदों में तीन छक्कों और एक चौके की मदद से 36 रन बनाए. "आप जानते हैं, लड़कों और हर कोई, हम एक बहुत उज्ज्वल स्थान पर थे और एक टीम के रूप में आगे बढ़ रहे थे. ये देखना बहुत रोमांचक है कि ये टीम कहां जा रही है.

भारत में आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में अलग है पिच?

डेवाल्ड ब्रेविस ने आईपीएल 2025 सीजन के लिए भारतीय पिचों पर विस्फोटक बैटिंग की हुई है. लेकिन उन्हें लगता है कि आईपीएल 2025 और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान विकेट अलग है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि आईपीएल 2025 में विकेट थोड़े सपाट थे और ईमानदारी से कहूं तो बेहतर भी थे. फैंस और यहां मौजूद सभी लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, वो वास्तव में एक अद्भुत माहौल बनाते हैं."

भारत से मैच को लेकर ये बोले ब्रेविस

डेवाल्ड ब्रेविस ने भारत के खिलाफ मैच से पहले खुलासा किया, "मैं हमेशा खेलना चाहता हूं और खुद को अभिव्यक्त करने में सक्षम होना चाहता हूं. खेल का आनंद लेना चाहता हूं. प्रदर्शन की हमेशा गारंटी नहीं होती है और हम सभी उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं. इसलिए सकारात्मक रहना और अपने खेलने के तरीके का समर्थन करना महत्वपूर्ण है. ये मजेदार है कि जब हम यहां थे, तो मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि आप जो भी करते हैं, वो वास्तव में आपको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है और आप लोग इसमें खेल सकते हैं."

