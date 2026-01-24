स्कॉटलैंड की वजह से बदल गया T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानें अब कहां और कब होंगे मुकाबले

स्कॉटलैंड का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेल जाएगा. इसके बाद मैच कहां और कब होंगे आइये जानते हैं.

ICC Mens T20 World Cup 2026 Schedule: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि वह टूर्मामेंट में खेल रहा है या नहीं, स्थिति क्लियर करे. बीसीबी अपनी वही मांग पर अड़ा रहा, जिसके बाद वह बाहर हो गया. बांग्लादेश के आउट होने के बाद स्कॉटलैंड की एंट्री हुई है. आईसीसी ने उसकी जगह पर स्कॉटिश टीम को शामिल किया है.

लेकिन स्कॉटलैंड के शामिल होने की वजह से ICC को टूर्नामेंट के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करना पड़ा है. स्कॉटलैंड को उसी C ग्रुप में रखा गया है, जिसमें बांग्लादेश था. इस ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, नेपाल और इटली की टीमें शामिल हैं.

स्कॉटलैंड का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी 2026 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेल जाएगा. इसके बाद इसी वेन्यू पर 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को इंग्लैड के खिलाफ स्कॉटिश टीम भिड़ेगी. यानी एक ही ग्राउंड पर वह लगातार तीन ग्रुप मैच खेलेगी. जबकि 17 फरवरी की मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आखिरी ग्रुप मैच नेपाल के खिलाफ खेलेगी.

इस बार का वर्ल्ड कप क्यों ऐतिहासिक?

इस बार ICC मेन्स टी20 वर्ल्ड कप इसलिए खास माना जा रहा है कि टूर्नामेंट में 20 टीमें मैदान में उतरेंगी. इटली पहली बार वर्ल्ड कप में डेब्यू कर रही है. इन टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया है-

ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, USA, नीदरलैंड्स और नामीबिया

ग्रुप B: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्बे, आयरलैंड और ओमान

ग्रुप C: इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली

ग्रुप D: साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और UAE

टी20 वर्ल्ड कप में कुल कितने होंगे मुकाबले?

टूर्नामेंट का आगाज 7 फरवरी 2026 से हो रहा है. हर टीम चार ग्रुप मैच खेलेगी और सुपर-8 में अपनी जगह पक्की करने के लिए भिड़ेगी. इसके बाद चार टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में होंगी. जिसमें दो टीमों फाइनल तक पहुंचेंगी. यानी 20 टीमें कुल 55 मुकाबले खेलेंगी.

