ब्रेकिंग न्यूज़

दोनों टीमों के बीच हैंडशेक नहीं होगा-सूत्र, T-20 वर्ल्ड कप: भारत-पाकिस्तान मैच आज, शाम 7 बजे भारत-पाकिस्तान मैच शुरू होगा | भू अभिलेखों को आधुनिक बनाने का संकल्प, दिल्ली में हर जमीन का आधार कार्ड बनेगा, हर जमीन को 14 अंकों की ULPIN दी जाएगी, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है और किन टीमों ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और कौनसी टीम इसकी रेस में हैं.

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 15, 2026, 04:23 PM IST

T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 World Cup 2026 Points Table

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी तक कुल 27 मैच खेले जा चुके हैं. हालांकि 27वां मुकाबला 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. इस मैच में विजेता टीम सुपर-8 में भी क्वालिफाई कर लेगी. इस मैच से पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है और किन टीमों ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और कौनसी टीम इसकी रेस में हैं. आप यहां सभी चारों ग्रुप की अंक तालिका देख सकते हैं. 

ग्रुप ए

टीमें मैच जीत हार एनआर पॉइंट्स नेट रनरेट
भारत 2 2 0 0 4 +3.050
पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +0.932
यूएसए 3 1 2 0 2 +0.533
नीदरलैंड 3 1 2 0 2 -1.352
नामीबिया 2 0 2 0 0 -2.884

ग्रुप बी

टीमें मैच जीत हार रद्द पॉइंट्स नेट रनरेट
श्रीलंका 2 2 0 0 4 +3.125
जिम्बाब्वे 2 2 0 0 4 +1.984
ऑस्ट्रेलिया 2 1 1 0 2 +1.100
आयरलैंड 3 1 2 0 2 +0.150
ओमान (E) 3 0 3 0 0 -4.546

ग्रुप सी

टीमें मैच जीत हार रद्द पॉइंट्स नेट रनरेट
वेस्टइंडीज (Q) 3 3 0 0 6 +1.820
इंग्लैंड 3 2 1 0 4 -0.143
स्कॉटलैंड 3 1 2 0 2 +0.359
इटली 2 1 1 0 2 -0.352
नेपाल (E)  3 0 3 0 0 -1.942

ग्रुप डी

टीमें मैच जीत हार रद्द

पॉइंट्स

 नेट रनरेट
साउथ अफ्रीका 3 3 0 0 6 +1.477
न्यूजीलैंड 3 2 1 0 4 +0.701
यूएई 2 1 1 0 2 -1.030
अफगानिस्तान 2 0 2 0 0 -0.555
कनाडा 2 0 2 0 0

-1.526

आपको बता दें कि सभी ग्रुप में से अब तक सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है. हालांकि अन्य ग्रुप में भी लगभग तय हो गया है कि कौनसी टीमें क्वालिफाई कर रही है. वहीं ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान मैच के बाद तय हो जाएगा. वहीं अब तक दो टीमें सुपर-8 की रेस से बाहर हुई है. ग्रुप बी से ओमान की टीम और ग्रुप सी से नेपाल की टीम बाहर हो गई है. इसके अलावा ग्रुप डी से कनाडा की टीम लगभग बाहर हो ही गई है और ग्रुप ए से नामीबिया की टीम सबसे पहले बाहर हो सकती है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

