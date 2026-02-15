T20 World Cup 2026 Points Table: कैसा है टी20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल का हाल? देखें सुपर-8 की रेस में कौनसी टीमें

T20 World Cup 2026 Points Table: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है और किन टीमों ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और कौनसी टीम इसकी रेस में हैं.

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी तक कुल 27 मैच खेले जा चुके हैं. हालांकि 27वां मुकाबला 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. इस मैच में विजेता टीम सुपर-8 में भी क्वालिफाई कर लेगी. इस मैच से पहले आज हम आपको बताएंगे कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल का हाल क्या है और किन टीमों ने सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया है और कौनसी टीम इसकी रेस में हैं. आप यहां सभी चारों ग्रुप की अंक तालिका देख सकते हैं.

ग्रुप ए

टीमें मैच जीत हार एनआर पॉइंट्स नेट रनरेट भारत 2 2 0 0 4 +3.050 पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +0.932 यूएसए 3 1 2 0 2 +0.533 नीदरलैंड 3 1 2 0 2 -1.352 नामीबिया 2 0 2 0 0 -2.884

ग्रुप बी

टीमें मैच जीत हार रद्द पॉइंट्स नेट रनरेट श्रीलंका 2 2 0 0 4 +3.125 जिम्बाब्वे 2 2 0 0 4 +1.984 ऑस्ट्रेलिया 2 1 1 0 2 +1.100 आयरलैंड 3 1 2 0 2 +0.150 ओमान (E) 3 0 3 0 0 -4.546

ग्रुप सी

टीमें मैच जीत हार रद्द पॉइंट्स नेट रनरेट वेस्टइंडीज (Q) 3 3 0 0 6 +1.820 इंग्लैंड 3 2 1 0 4 -0.143 स्कॉटलैंड 3 1 2 0 2 +0.359 इटली 2 1 1 0 2 -0.352 नेपाल (E) 3 0 3 0 0 -1.942

ग्रुप डी

टीमें मैच जीत हार रद्द पॉइंट्स नेट रनरेट साउथ अफ्रीका 3 3 0 0 6 +1.477 न्यूजीलैंड 3 2 1 0 4 +0.701 यूएई 2 1 1 0 2 -1.030 अफगानिस्तान 2 0 2 0 0 -0.555 कनाडा 2 0 2 0 0 -1.526

आपको बता दें कि सभी ग्रुप में से अब तक सिर्फ वेस्टइंडीज की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया है. हालांकि अन्य ग्रुप में भी लगभग तय हो गया है कि कौनसी टीमें क्वालिफाई कर रही है. वहीं ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान मैच के बाद तय हो जाएगा. वहीं अब तक दो टीमें सुपर-8 की रेस से बाहर हुई है. ग्रुप बी से ओमान की टीम और ग्रुप सी से नेपाल की टीम बाहर हो गई है. इसके अलावा ग्रुप डी से कनाडा की टीम लगभग बाहर हो ही गई है और ग्रुप ए से नामीबिया की टीम सबसे पहले बाहर हो सकती है.

